Польща приєдналася до гарантій безпеки G7 для України

Туск та Зеленський обговорили у Києві безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи", погодженої у Вільнюсі. Сторони також готують двосторонню угоду.

Польща приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України. Про це під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 22 січня, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск .

"Я повідомив пана президента, що Польща приєдналася сьогодні до декларації групи G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі. Це декларація має мобілізувати демократичні держави вільного світу заради підтримки України та максималізації її безпеки", - сказав він у Києві.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував під час зустрічі за готовність Польщі розпочати роботу щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

"Впевнений, що угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо формули миру - Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. І це важливо", - додав Зеленський.

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Польща призначить уповноваженого з питань відбудови України

Окрім того Туск анонсував призначення у Варшаві уповноваженого з питань відбудови України.

"У моїй делегації є також пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми будемо хотіти дуже активно брати участь не лише в допомозі України, але й також у відбудові", - повідомив він.

Також прем'єр зазначив, що Польща й надалі буде сприяти щонайшвидшому отриманню Україною статусу члена Європейського Союзу.

"Ми порозумілися з паном президентом щодо ролі Польщі, яка буде намагатися допомогти в усіх аспектах акцесійного процесу так, щоб повне членство України в ЄС стало швидким фактом", - сказав він.

Крім цього, Туск додав, що домовився з Зеленським спільно вирішувати ситуацію з блокуванням руху вантажівок через спільний кордон.

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Спільне виробництво зброї

За словами Туска, під час спілкування з Зеленським вони домовилися щодо спільних інвестицій у виробництво зброї, адже в найближчі роки мілітарні та логістичні виклики стануть головними для всього вільного світу.

"Не може бути по-іншому, бо тоді програємо всі, якщо Росія матиме серйозну перевагу у зброї та амуніції. Тому з великим задоволенням я прийняв декларацію пана президента, що ми будемо будувати спільні проєкти та підприємства, будемо інвестувати у фірми у Польщі та Україні, які будуть будуть працювати заради збільшення наших оборонних здібностей - і України, і Польщі, і всієї Європи", - сказав він.