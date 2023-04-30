Польща посилить захист кордону з Росією

Польща посилить захист ділянки свого кордону, що межує з Калінінградською областю РФ, засобами фізичної та електронної безпеки, а також збільшість кількість прикордонників у регіоні.

Польща посилить захист кордону з російським ексклавом - Калінінградською областю. Про це у суботу, 29 квітня, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький у місті Бартошиці, що на кордоні з РФ за 60 км від Калінінграда, повідомляє Польське радіо.

На цій ділянці кордону буде посилена як фізична, так і електронна безпека, а також збільшена кількість прикордонників і співробітників інших служб, пояснив він.

Польський прем'єр заявив, що в регіоні будуть "розміщені сучасні частини і сучасне озброєння", що забезпечить підвищену безпеку населення. За його словами, польсько-російську ділянку кордону буде укріплено так само, як і кордон Польщі із Білоруссю.

На початку листопада 2022 року Польща почала зводити огорожу з колючим дротом уздовж ділянки кордону з російською Калінінградською областю. Йдеться про три ряди огороджень з колючим дротом висотою в два з половиною метри та шириною три метри. Паркан буде оснащений електронною системою моніторингу та камерами.

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Польща побудувала паркан на кордоні з Білоруссю

У січні 2022 року Польща почала зведення паркану на кордоні з Білоруссю. Загородження заввишки п'ять метрів і завдовжки 186 кілометрів із колючим дротом та інтегрованими електронними системами контролю добудували у жовтні.

У 2021 році Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь у гібридній агресії з застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. З серпня 2021 року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тисяч іноземців із Близького Сходу та країн Африки.

Це, а також вторгнення Росії в Україну, спонукало країни Європи зводити огорожі на кордонах з Білоруссю і РФ. Загородження на кордоні з Білоруссю звела і Литва, а Фінляндія погодила план будівництва паркану на ділянках кордону з Росією.