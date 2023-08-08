Польща посилить кордон з Білоруссю військовими

Тисяча польських військових відправиться на кордон з Білоруссю на тлі збільшення кількості спроб його нелегального перетину.

Міністерство оборони Польщі у відповідь на прохання прикордонної служби ухвалило рішення відправити додаткові війська на кордон з Білоруссю, повідомило у вівторок, 8 серпня, інформагентство PAP.

Напередодні, 7 серпня, у Польщі повідомили, що прикордонна служба країни звернулася до міністерства оборони з проханням направити додатково 1000 військовослужбовців на кордон у відповідь на збільшення кількості спроб нелегального перетину кордону.

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"У зв'язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні міністр національної оборони наказав виконати прохання і виділити додаткових військових для патрулювання польсько-білоруського кордону", - цитує PAP заяву міністерства оборони.

Польща протягом останніх тижнів заявляє про загрозу провокацій на кордоні з боку найманців російської приватної військової компанії "Вагнер", що базуються в Білорусі. "Вагнерівці" в липні почали тренувати білоруську армію, у відповідь на що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 21 липня ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з Білоруссю.

На початку липня Варшава вже заявляла про посилення кордону з Білоруссю 500 правоохоронцями, щоб впоратися зі зростаючою кількістю мігрантів, а також з будь-якими потенційними загрозами після того, як найманці "Вагнера" перемістилися до Білорусі.

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