Польща має намір обмежити пересування російських дипломатів

Усі дипломати з Росії, крім посла, зможуть пересуватися тільки в межах місця знаходження посольства чи консульств, де вони працюють. Про такий намір повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Влада Польщі має намір обмежити свободу пересування російських дипломатів у країні. Як заявив у понеділок, 27 травня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, причиною такого наміру є участь Росії у гібридній війні проти ЄС та Польщі. Дипломатична нота з цього приводу найближчим часом буде передана російському посольству у Варшаві, пояснив польський урядовець.

Обмеження стосуватимуться всіх дипломатів, які працюють у посольстві та консульствах, крім самого посла. Надалі їм буде дозволено пересуватися лише у відповідному регіоні, де вони працюють. "Я сподіваюся, що Росія сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал", - сказав Сікорський, якого цитує інформагенція dpa.

Польський уряд підозрює російські спецслужби у відповідальності за кібератаки і причетності до кількох великих пожеж, котрі сталися на польській території. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, минулого тижня також було заарештовано кількох осіб, звинувачених у спробі скоєння диверсій.

Польща є одним з найважливіших військових союзників України, проти якої Росія понад два роки веде агресивну війну. Крім того, Польща як країна-член ЄС і НАТО також відіграє важливу роль як логістичний центр для західної допомоги Києву. Тож Росія розцінює політику Польщі як ворожу до себе, пише dpa.

Як повідомляє офіційний сайт посольства РФ у Польщі, крім посольства в самій польській столиці, Росія має ще три диппредставництва в цій країні - генконсульства, котрі розташовані у Гданську, Кракові й Познані.

У березні 2022 року влада Польщі вислала з країни загалом 45 російських дипломатів, котрих у Варшаві обвинувачували в тому, що під дипломатичним прикриттям вони займались розвідувальною діяльністю на користь Росії. Цьому також передувала висилка кількох російських дипломатів наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, раніше цього дня міністерство оборони Польщі представило деталі програми "Східний щит" вартістю 10 мільярдів злотих (2,55 мільярда доларів), що предбачає зміцнення оборони вздовж східного кордону країни з Білоруссю та Росією.