  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаПольща

Польща хоче додатково зміцнити "весь східний кордон" країни

Олег Соколенко | Дмитро Шварц
11 травня 2024 р.

Польща має намір додатково зміцнити свій східний кордон в умовах "гібридної війни", яку веде Білорусь, заявив польський прем'єр Дональд Туск. Він закликав інші країни ЄС інвестувати у проєкт.

https://p.dw.com/p/4fkAT
Мігранти за парканом на польсько-білоруському кордоні, травень 2023 року
Мігранти за парканом на польсько-білоруському кордоніФото: Agnieszka Sadowska/AP/picture alliance

Польща має намір додатково зміцнити свій східний кордон. Про це в суботу, 11 травня, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, виступаючи перед прикордонниками та солдатами у селі Каракулі поблизу польсько-білоруського кордону.

Необхідність цього Туск обґрунтував "гібридною війною", яку, за його словами, продовжує вести білоруський режим Лукашенка, спрямовуючи на польський кордон потік мігрантів. "Я хочу чітко заявити: така країна, як Білорусь, яка виношує дедалі агресивніші плани щодо Польщі, є співорганізатором цієї практики на кордоні Польщі", - цитує слова польського прем'єра агентство Reuters.

За словами Туска, зміцненню підлягає "весь східний кордон" країни, що можна інтерпретувати як намір збудувати укріплення також на кордонах з Калінінградською областю РФ та Україною, хоча прямо про це політик не сказав.

Дональд Туск при цьому наголосив, що східний кордон Польщі - це також східний кордон Європейського Союзу. Тому, на його думку, немає сумнівів, що "вся Європа повинна буде інвестувати у свою безпеку", надавши Варшаві допомогу у зміцненні кордону.

Потік мігрантів на кордоні РБ та Польщі рекордно зріс

Кількість спроб незаконно потрапити до Євросоюзу з території Білорусі різко зросла на початку цього року. Цього разу більшість із них зафіксована на кордоні з Польщею і лише в поодиноких випадках - з Литвою.

8 травня польські прикордонники повідомили про затримання російського солдата-дезертира. 41-річний чоловік незаконно перетнув білорусько-польський кордон разом із групою мігрантів. Він був без зброї та носив цивільний одяг, проте серед його документів було знайдено контракт із армією РФ.

Читайте також: Польща розгорнула танковий батальйон на кордоні з Білоруссю

Частину кордону Польщі з Білоруссю вже захищає мур

Попередній уряд Польщі збудував на кордоні з Білоруссю паркан завдовжки 180 кілометрів та висотою 5,5 метрів. Стіна оснащена камерами та сенсорами для відстеження спроб нелегального переходу кордону. Загальна довжина польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів.

У квітні екскомандувач сухопутних військ Польщі та колишній заступник міністра оборони країни Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю виданню Delfi запропонував встановити на кордоні з Росією та Білоруссю мінні поля, щоб остаточно відгородитися від потенційної агресії з їхнього боку. Втім, при цьому Скшипчак обмовився, що вважає прямий воєнний конфлікт Росії з НАТО малоймовірним.

 

135-кілометрова стіна на кордоні Польщі з Білоруссю

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Протести проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" в столиці Грузії Тбілісі

Країни Північної Європи та Балтії закликали Грузію переглянути закон про "іноагентів"

Країни Північної Європи та Балтії закликали Грузію переглянути закон про "іноагентів"

Країни Північної Європи та Балтії заявили, що законопроєкт, який зараз розглядається в парламенті Грузії, несумісний з європейськими нормами та цінностями і віддаляє країну від членства в ЄС.
Політика10 травня 2024 р.