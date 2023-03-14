Польща готова передати ЗСУ винищувачі у найближчі 4-6 тижнів

Варшава готова відправити в Україну радянські винищувачі МіГ-29 у складі коаліції країн. Якщо партнери погодять це рішення, Польща зможе надіслати винищувачі у найближчі 4-6 тижнів. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 14 березня.

++16.00++

Рада Європейського Союзу оголосила про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру, через який фінансується військова допомога Києву, до 7,979 мільярда євро (у поточних цінах) до 2027 року.

"Європейський фонд миру став невід'ємною частиною підтримки ЄС, спрямованої на сприяння миру та безпеці в усьому світі", - цитується у повідомленні Ради ЄС верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель.

За його словами, забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для підтримки не лише України, але й партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, "оскільки їхні потреби продовжують зростати".

++15.30++

Військово-політичне керівництво України на чолі з Зеленським ухвалило рішення і надалі утримувати Бахмут. Про це вирішили за результатами засідання ставки Головнокомандувача.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

++14.48++

Польща може передати Україні винищувачі МіГ у найближчі 4-6 тижнів, заявив у вівторок прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Reuters.

Варшава готова відправити в Україну радянські винищувачі МіГ-29 у складі коаліції країн. Однак, оскільки союзники Києва обережно ставляться до такого кроку незрозуміло, скільки часу може зайняти цей процес. "Це може статися в найближчі 4-6 тижнів", - сказав Моравецький на пресконференції, припускаючи, що союзники Києва наблизились до домовленості про наступний крок у військовій підтримці.

++14.12++

Російські окупаційні сили завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням тактичної авіації, повідомляє Оперативне командування (ОК) "Південь". "Зайшовши з моря, літаки Су-24 у напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що завдяки ефективній протидії ракети знищено над морем, проте їхніми уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та декілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає. "Ворог ще раз нагадав, що узбережжя наразі є лінією бойових дій і є вкрай небезпечним. Тому дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", - підсумували в ОК.

++13.58++

Держконцерн "Укроборонпром" розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати. "Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства Концерну розгорнули в тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном", - повідомляє пресслужба концерну. У підприємстві уточнили, що на замовлення міноборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80.

"Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо", - наголошують у пресслужбі концерну. Там додають, що нещодавно "Укроборонпром" підписав із міноборони України контракт на постачання 120-мм мінометних мін, які також створюються у взаємодії з однією країною-членом НАТО.

++13.31++

Сейм Литви визнав російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією і закликав Європейський Союз вчинити аналогічний крок. "Сейм Литви одностайно ухвалив резолюцію, що російська приватна військова компанія "Вагнер" є терористичною організацією, і закликав ЄС зробити те саме", - зазначено на офіційній стрічці новин Сейму Литви у Twitter.

++13.16++

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розцінює дії російської окупаційної влади щодо української мови як лінгвоцид. За словами посадовця, русифікація української системи освіти на тимчасово окупованих Росією територіях є цілеспрямованою тактикою викорінення національної ідентичності.

Так він прокоментував інформацію про скасування на окупованій частині Запорізької області обов'язкового вивчення української мови, поширену напередодні російськими пропагандистськими ЗМІ. "Це не перший приклад того, як окупаційний режим Росії, порушуючи міжнародне право, норми та юридичні практики цивілізованого світу, забороняє українську мову, витісняючи її російською”, - сказав Кремінь.

Читайте також: В Україні немає телеканалів, що мовлять виключно державною мовою - Кремінь

++12.45++

Міськвлада Києва оголосила оптимізацію систему інженерних загороджень української столиці. Як повідомив офіційний Telegram-канал Київської міської військової адміністрації, частину блокпостів приберуть, частину переведуть у "сплячий" режим, а деякі - навпаки оновлять і укріплять. "Деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати; частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим; інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані", - цитує пресслужба голову КМВА Сергія Попка.

++12.15++

Окупаційні сили РФ обстріляли пожежно-рятувальну частину у звільненому місті Вовчанськ на Харківщині, внаслідок чого загинула одна особа. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди. Сьогодні близько 10:00 під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.



Росіяни активно відстрілюють списані боєприпаси - розвідка

++11.52++

Через гострий брак боєприпасів російські окупаційні сили активно використовують старі списані набої та й загалом істотно обмежили вогневий вплив під час бойових дій. Такий висновок містить щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, оприлюднений міністерством оборони Великобританії. У Лондоні саме це називають можливою головною причиною неспромоги росіян досягти значущих оперативних успіхів під час їхнього наступу на Донбасі.

++11.14++

Іще дві країни приєдналися до коаліції (Core group) за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ Ураїни Дмитро Кулеба. "Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави наразі працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ. Путін і його соратники постануть перед судом", - написав урядовець у Twitter.



На початку березня Кулеба повідомив, що до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн, одна з яких - із Латинської Америки (Гватемала). 7 березня до коаліції приєдналася Греція. Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі, нагадує "Інтерфакс-Україна".

++10.39++

14 березня українська енергосистема працюватиме без обмежень для споживачів електроенергії, повідомляє міністерство енергетики з посиланням на голову відомства Германа Галущенка. За словами урядовця, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об'єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього російського масованого обстрілу. Втім, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури, визнали в відомстві.

++10.21++

Російські окупаційні сили завдали ракетного удару по центру Краматорська, унаслідок чого троє цивільних дістали поранення, також було пошкоджено шість багатоповерхових будинків, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше троє поранені внаслідок ранкового ракетного обстрілу Краматорська. Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок", - написав Кириленко в Telegram-каналі. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники, додав посадовець.

++09.54++

Внесення до російської Держдуми законопроєкту, спрямованого на поетапне підвищення призовного віку з 18 до 21 року, свідчить про те, що Кремль не планує надалі оголошувати про мобілізацію. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в черговому огляді .

Експерти також звернули увагу на звинувачення з боку члена пов'язаного з Кремлем дискусійного клубу "Валдай" - російського політолога Олексія Мухіна - на адресу засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина. Мухін цікавився, чи ставив Пригожин до відома президента РФ Володимира Путіна про свої політичні амбіції. Раніше засновник ПВК зіронізував, що має намір балотуватися на пост президента України 2024 року.

Ця атака Мухіна на Пригожина узгоджується з оцінкою ISW від 12 березня, згідно з якою міністерство оборони Росії, можливо, навмисно витрачає сили "Групи Вагнера" в Бахмуті, щоб зірвати політичні устремління Пригожина, пишуть аналітики.

Читайте також: Глава "Русі сидячої": Пригожин - четверта гілка влади в РФ

++08.58++

Херсонська область зазнала минулої доби 93 обстріли з боку російських окупаційних сил, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - написав посадовець у Telegram-каналі. За даними Прокудіна, російські окупанти чотири рази обстріляли й сам обласний центр. "13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", - додав посадовець. Загалом унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

++08.34++

Протягом понеділка російські агресори обстрілювали Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманьську, Зноб-Новгородську, Середино-Будську громади Сумської області, повідомляє Сумська ОВА. "Було зафіксовано 94 "прильоти" - з мінометів, артилерії (РСЗВ і САУ), 2 ракетні прильоти, а також скидання 4 вибухових пристроїв із БПЛА (типу ВОГ)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі відомства.



++08.24++

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну в її збройній боротьбі проти російської агресії. Про це обидва лідери заявили 13 березня під час зустрічі в Сан-Дієго в Каліфорнії, передає пресслужба Білого дому. Байден і Сунак зокрема "підкреслили свою незмінну підтримку України в умовах нинішньої російської агресії, включаючи надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також запровадження економічних заходів, спрямованих на протидію здатності Москви вести війну", йдеться в повідомленні.

ООН: Від агресії РФ в Україні постраждало майже 22 тисячі цивільних

++07.49++

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в ООН офіційно зафіксували 21 965 постраждалих серед цивільного населення. Серед цих перевірених випадків 8 231 загиблий та 13 734 поранених, йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). Зазначається, що серед поранених є й діти, зокрема 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 загиблої дитини та 1900 дорослих жертв війни поки не встановлено.

Водночас у ООН наголошують, що реальні цифри жертв і постраждалих є значно вищими, оскільки отримання верифікованої інформації з деяких місць, де точилися інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, приміром, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де були численні жертви серед цивільного населення.

Війська РФ атакують у трьох областях - штаб

++07.26++

Упродовж доби українські військові відбили понад 100 спроб наступу з боку російських окупаційних сил у трьох областях, повідомляє в традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. Як зазначається в зведенні, росіяни намагалися атакувати на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

Зокрема російські агресори спробували прорвати оборону українських сил на куп’янському та лиманському напрямках. Наступальні дії проводилися у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове. Артилерійських обстрілів росіян зазнали населені пункти Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське Харківської області; Макіївка, Діброва і Білогорівка - Луганської та Спірне на Донеччині.

Крім того, російські війська не полишають спроб захопити місто Бахмут. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське, йдеться в зведенні.

Гаряче було й на авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках, де росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Російських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках російські агресори проводили обороні дії, однак обстрілів зазнала ціла низка населених пунктів, зазначається в зведенні.