Польща бойкотує саміт ОБСЄ через участь у ньому Лаврова

Польща відмовилася від участі в черговому засіданні ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) через рішення головуючої в ОБСЄ Північної Македонії запросити на зустріч російську делегацію на чолі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Про це заявив у середу, 29 листопада, глава польського МЗС Шимон Шинковський вель Сенк.

"Ми не можемо ігнорувати того факту, що міністр закордонних справ Росії буде присутній за столом організації, яка прагне створити мир і безпеку в Європі", - цитує главу польської дипломатії AFP. За словами міністра, присутність Лаврова як представника країни-агресора на саміті "неприйнятна".

Зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ відбудеться у Скоп'є з 30 листопада по 1 грудня.

Саміт ОБСЄ бойкотують країни Балтії та Україна

Польща стала вже п'ятою державою, яка відмовилася від участі в засіданні ОБСЄ через присутність на ньому глави МЗС РФ. Раніше про бойкот зустрічі заявила Україна, а разом із нею саміт вирішили пропустити представники Латвії, Литви та Естонії.

Представник МЗС України Олег Ніколенко водночас зазначив, що в листопаді Росія разом із Білоруссю заблокували головування Естонії в ОБСЄ, яке планувалося на 2024 рік. За словами Ніколенка, РФ "послідовно руйнує" організацію, вдаючись до шантажу і погроз.

Крім того, як вказав Ніколенко, російські сили у 2022 році незаконно затримали в непідконтрольних Києву районах Донецької та Луганської областей трьох представників ОБСЄ з громадянством України. Це сталося незабаром після того, як Росія ветувала продовження роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Затримані РФ люди перебувають у в'язницях уже понад 500 днів, додав представник українського міністерства.

Саміт ОБСЄ в Північній Македонії стане першою після початку повномасштабної агресії проти України зустріччю членів організації на рівні міністрів, у якій візьме участь РФ. У 2022 році аналогічний саміт ОБСЄ проходив у Польщі, і Варшава не стала видавати візи учасникам російської делегації. Зустріч при цьому завершилася без підписання підсумкового документа.

Читайте також: "Одного разу нам знадобиться розмова". В ОБСЄ криза через Росію?

Бербок закликає завадити Лаврову зруйнувати ОБСЄ

На тлі відмов низки країн від участі в саміті глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зазначила, що не відмовиться від участі в зустрічі, хоча і розуміє позиції країн, які її бойкотують. "Неймовірно важко сісти за стіл переговорів із людиною, яка жорстоко нападає не тільки на Україну, а й на європейський світопорядок", - наголосила вона.

За словами міністерки, сама вона летить до Скоп'є, оскільки хоче зробити все можливе, щоб глава МЗС РФ "не зміг досягти своєї мети - зруйнувати ОБСЄ". "Я переконана, що ми повинні зробити все можливе, зокрема за допомогою нашої особистої присутності, щоб ОБСЄ могла продовжувати забезпечувати безпеку і співпрацю в Європі", - заявила Бербок.

Читайте також: Експертка ОБСЄ: Масштаби депортації дітей з України в РФ вражають