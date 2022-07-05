 Поліція затримала підозрюваного у стрілянині на параді під Чикаго | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2022

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Новини

Поліція затримала підозрюваного у стрілянині на параді під Чикаго

Чоловік, який підозрюється у вбивстві шістьох і пораненні ще 36 людей, намагався втекти від поліції. Президент США пообіцяв і далі боротися з "епідемією насильства зі зброєю".

На місці стрілянини у Хайленд-Парку

На місці стрілянини у Хайленд-Парку

Поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині під час параду до  Дня незалежності США в Хайленд-Парку, передмісті Чикаго, повідомила у Twitter поліція штату Іллінойс у вівторок, 5 липня.

Внаслідок стрілянини шестеро людей загинуло, ще 36 отримали поранення. Серед постраждалих було четверо чи п’ятеро дітей, повідомляє AFP.

Зловмисник відкрив вогонь з гвинтівки з даху будівлі, повз яку проходив сімейний парад. Він намагався втекти з місця події на автомобілі, але після нетривалої погоні був затриманий біля міста Лейк-Форест в Іллінойсі.

Затриманим виявився 22-річний Роберт Крімо, який називає себе музикантом і користується онлайн-псевдонімом Awake the Rapper. Його публікації в інтернеті включали насильницький контент, в якому згадувалася зброя, звертає увагу агенство AFP.

Байден обіцяє боротися з "епідемією насильства"

Коментуючи цей інцидент, президент США Джо Байден висловив глибокий шок і пообіцяв продовжувати боротися з "епідемією насильства зі зброєю", яка охопила країну. "Я не збираюся здаватися", - сказав він.

25 червня Байден підписав закон про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї, який передбачає запровадження суворіших перевірок перед продажем зброї громадянам до 21 року, а також виділення 15 мільярдів доларів на фінансування послуг з охорони психічного здоров'я громадян та забезпечення безпеки навчальних закладів.

Цей закон було ухвалено на тлі випадків масових вбивств з вогнепальної зброї, що почастішали в США. Так, 24 травня в початковій школі міста Ювалде в штаті Техас в результаті стрілянини було вбито 19 дітей і троє дорослих, включаючи нападника.

Незадовго до цього, 15 травня, 18-річний білий хлопець застрелив 10 афроамериканців у супермаркеті місті Баффало у штаті Нью-Йорк.

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