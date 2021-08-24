Поліція затримала чоловіка, який облив Порошенка зеленкою

Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка під час урочистостей з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України в Києві у вівторок, 24 серпня.

"Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії", - повідомляється на сайті Національної поліції Києва. За даними правоохоронців, дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство, зараз з чоловіком спілкуються слідчі. Печерське управління поліції порушило кримінальне провадження за цим фактом, чоловіку загрожує до п'яти років обмеження волі.

Інцидент стався у центрі Києва. Після цього поліція одразу ж затримала зловмисника. На відео та фото, розміщених очевидцями в соцмережах, видно, що зеленка, зокрема, потрапила і на обличчя експрезидента.

Нагадаємо, 24 серпня Україна святкує30-ту річницю Незалежності. З цієї нагоди на Хрещатику та Майдані Незалежності пройшов урочистий парад, під час якого Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Української державності. А Верховна Рада цього ж дня схвалила у першому читанні законопроєкт про Великий державний герб України.