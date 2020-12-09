 Поліція встановлює обставини загибелі мера Кривого Рогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція встановлює обставини загибелі мера Кривого Рогу

Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було виявлено на веранді власного будинку. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство).

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі мера Кривого Рогу

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі мера Кривого Рогу

Національна поліція України підтвердила інформацію про загибель мера Кривого Рогу, члена партії "Опозиційна платформа - за життя" Костянтина Павлова у неділю, 15 серпня. Поліція встановлює обставини його смерті.

Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00 за київським часом. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням було виявлено на веранді власного будинку.

На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції. Триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події, зазначається на сайті Нацполіції України. 

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Поруч з тілом знайденого мертвим мера Кривого Рогу було знайдено мисливську рушницю, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністерство внутрішніх справ України.

Зеленський триматиме розслідування під контролем 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір у понеділок, 16 серпня, зібрати керівників правоохоронних органів у зв'язку зі смертю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. "Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - написав Зеленський у Telegram-каналі у неділю, 15 серпня. Він зазначив, що триматиме розслідування під особистим контролем і наполягатиме на регулярних звітах правоохоронців. 

Читайте також:  Криворізьке рокірування: чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського

Також за темою

Ukraine, Stichwahl Bürgermeisteramt in Krywyj Rih Datum: Dezember 2020. Fotograf: I. Burdyga, DW Korrespondent in der Ukraine

Криворізьке рокірування: чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського 09.12.2020

Наступні п'ять років Кривим Рогом керуватиме Костянтин Павлов - радник чинного мера Юрія Вілкула. DW розповідає, чому позиції "Партії регіонів" тут лишають непохитними навіть після її забуття.

Datum: 27.03.2016 Wahlen in Krywyj Rih Ort: Krywyj Rih, Ukraine Tags: Ukraine, Kryvyj Rih, Krywyj Rih, Wahlen (c) DW/ Anastasia Magazova

Юрій Вілкул відмовився від участі у другому турі виборів мера Кривого Рогу 17.11.2020

Через погіршення стану здоров'я чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про рішення зняти свою кандидатуру й не висуватися в другому турі виборів міського голови.

Wahlwerbung auf den Straßen von Kryvyj-Rig, der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА" 08.12.2020

Представник ОПЗЖ переміг кандидата від "Слуги народу" у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу, повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".

Реклама

Докладно

Олаф Шольц із журналістами DW

Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц - один з можливих наступників Анґели Меркель - в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

Deutschland | LED-Glühbirne

Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм?

В Україні знижують тариф на електроенергію для населення. Але за дорожчий струм для підприємств доведеться платити всім.  