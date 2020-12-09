Поліція встановлює обставини загибелі мера Кривого Рогу

Національна поліція України підтвердила інформацію про загибель мера Кривого Рогу, члена партії "Опозиційна платформа - за життя" Костянтина Павлова у неділю, 15 серпня. Поліція встановлює обставини його смерті.

Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00 за київським часом. За попередньою інформацією, тіло чоловіка із вогнепальним пораненням було виявлено на веранді власного будинку.

На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції. Триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події, зазначається на сайті Нацполіції України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Поруч з тілом знайденого мертвим мера Кривого Рогу було знайдено мисливську рушницю, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністерство внутрішніх справ України.

Зеленський триматиме розслідування під контролем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір у понеділок, 16 серпня, зібрати керівників правоохоронних органів у зв'язку зі смертю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. "Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - написав Зеленський у Telegram-каналі у неділю, 15 серпня. Він зазначив, що триматиме розслідування під особистим контролем і наполягатиме на регулярних звітах правоохоронців.

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