Сатиричний акаунт глави МЗС ФРН Бербок вимушено змінив назву
Міністерство закордонних справ Німеччини вжило заходів проти сатиричного акаунта у Twitter, що нині зветься Х, задля уникнення плутанини з твітами очільниці МЗС Анналени Бербок. Після втручання міністерства акаунт під назвою Baerbockpress від понеділка, 7 серпня, чітко позначений як пародійний.
За словами речника міністерства, в минулому неодноразово виникала плутанина, адже не було практично жодної різниці з офіційним акаунтом міністерки у Twitter.
Сатиричний акаунт обіцяє своїм 50 тисячам підписників дипломатичний імунітет або надсилає жарти кострубатою псевдоанглійською мовою.
Представник МЗС наголосив, що як публічна особа міністерка повинна витримувати пародіювання. Однак у цьому конкретному випадку існував ризик завдати шкоди зовнішній політиці у разі плутанини. Останнім прикладом, який спонукав МЗС діяти, став нещодавній військовий переворот у Нігері у Західній Африці, який сатиричний акаунт також іронічно коментував.
Зокрема, на цьому акаунті в розпал путчу у Нігері йшлося, що міністерка ніби прибула туди на переговори з хунтою.
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