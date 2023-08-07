  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

Сатиричний акаунт глави МЗС ФРН Бербок вимушено змінив назву

Ігор Бурдига
1 год. тому

Сатиричний акаунт, на якому роздавали дипломатичні імунітети чи повідомляли про прибуття міністерки до Нігеру на переговори з хунтою, часто плутали з офіційним акаунтом Анналени Бербок. МЗС вжило заходи.

https://p.dw.com/p/4Usei
Анналена Бербок в Нью-Йорку, липень 2023 року
Анналена Бербок в Нью-Йорку, липень 2023 рокуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністерство закордонних справ Німеччини вжило заходів проти сатиричного акаунта у Twitter, що нині зветься Х, задля уникнення плутанини з твітами очільниці МЗС Анналени Бербок. Після втручання міністерства акаунт під назвою Baerbockpress від понеділка, 7 серпня, чітко позначений як пародійний.

За словами речника міністерства, в минулому неодноразово виникала плутанина, адже не було практично жодної різниці з офіційним акаунтом міністерки у Twitter.

Сатиричний акаунт обіцяє своїм 50 тисячам підписників дипломатичний імунітет або надсилає жарти кострубатою псевдоанглійською мовою.

Представник МЗС наголосив, що як публічна особа міністерка повинна витримувати пародіювання. Однак у цьому конкретному випадку існував ризик завдати шкоди зовнішній політиці у разі плутанини. Останнім прикладом, який спонукав МЗС діяти, став нещодавній військовий переворот у Нігері у Західній Африці, який сатиричний акаунт також іронічно коментував.

Зокрема, на цьому акаунті в розпал путчу у Нігері йшлося, що міністерка ніби прибула туди на переговори з хунтою.

Читайте також: Європа переймається ШІ та ризиками дезінформації

Як розпізнати фото і відео, створені штучним інтелектом

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Які фейки Росія просуває у світі про війну проти України (04.05.2023)

Які фейки Росія просуває у світі про війну проти України (04.05.2023)

Соцмережами в Україні, Росії та країнах Заходу ширяться картинки і фейки, що можуть сіяти збентеження, страх і радикалізм. Які саме фейки про війну поширює російська пропаганда і які наслідки вони можуть мати?
Суспільство4 травня 2023 р.03:05 хв.
twitter.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Воронка від вибуху під час попередньої атаки на Покровськ в червні

Два удари по житловому будинку в Покровську: 5 загиблих

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство8 год. тому
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Історія11 год. тому11 фото
На конвеєрі китайського автовиробника BYD

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Економіка6 серпня 2023 р.
Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка4 серпня 2023 р.
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика4 серпня 2023 р.
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології4 серпня 2023 р.
На головну сторінку