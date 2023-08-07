Сатиричний акаунт глави МЗС ФРН Бербок вимушено змінив назву

Сатиричний акаунт, на якому роздавали дипломатичні імунітети чи повідомляли про прибуття міністерки до Нігеру на переговори з хунтою, часто плутали з офіційним акаунтом Анналени Бербок. МЗС вжило заходи.

Міністерство закордонних справ Німеччини вжило заходів проти сатиричного акаунта у Twitter, що нині зветься Х, задля уникнення плутанини з твітами очільниці МЗС Анналени Бербок. Після втручання міністерства акаунт під назвою Baerbockpress від понеділка, 7 серпня, чітко позначений як пародійний.

За словами речника міністерства, в минулому неодноразово виникала плутанина, адже не було практично жодної різниці з офіційним акаунтом міністерки у Twitter.

Сатиричний акаунт обіцяє своїм 50 тисячам підписників дипломатичний імунітет або надсилає жарти кострубатою псевдоанглійською мовою.

Представник МЗС наголосив, що як публічна особа міністерка повинна витримувати пародіювання. Однак у цьому конкретному випадку існував ризик завдати шкоди зовнішній політиці у разі плутанини. Останнім прикладом, який спонукав МЗС діяти, став нещодавній військовий переворот у Нігері у Західній Африці, який сатиричний акаунт також іронічно коментував.

Зокрема, на цьому акаунті в розпал путчу у Нігері йшлося, що міністерка ніби прибула туди на переговори з хунтою.

Читайте також: Європа переймається ШІ та ризиками дезінформації