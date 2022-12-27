Політкороткозорість: МЗС України відповіло на заяву Орбана

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна РФ проти України припиниться, якщо США перестануть допомагати Києву. В МЗС України вважають такі заяви демонстрацією зневаги до України і політичною короткозорістю.

Міністерство закордонних справ України у вівторок, 27 грудня, відреагувало на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про припинення війни РФ проти України у разі зупинки постачання зброї та грошей з боку США.

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини (Віктора Орбана. - Ред.) демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість", - повідомила пресслужба МЗС України.

Зазначається, що "поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців". МЗС України порадило угорському лідеру запитати "самого себе, чи хоче він миру". "Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", - йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

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Орбан: Якщо американці хочуть миру, то мир буде

Раніше Орбан в інтерв’ю виданню Magyar Nemzet заявив, що Україна може воювати до тих пір, поки США підтримуватимуть її зброєю і грошима. "Якщо американці хочуть миру, то мир буде", - заявив він.

Водночас, як уточнив Орбан, Україна суверенна держава, яка сама вирішує, коли і за що воювати, а світ може вирішити, як підтримувати її. Орбан запевнив, що Угорщина підтримує та допомагає Україні. "Ми зацікавлені у виживанні суверенної України, ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Проте ми не зацікавлені в тому, щоб здавати всі наші економічні відносини з Росією", - сказав він.