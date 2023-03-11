Поліція звільнила заручників у німецькому місті Карлсруе

Захоплення заручників в аптеці в центрі Карлсруе завершилося у п'ятницю ввечері, 10 березня, без жертв. Як повідомила поліція у Twitter, до аптеки на південному заході міста о 21.10 за місцевим часом увійшов поліцейський спецназ. В результаті було затримано чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину. Ніхто не постраждав, йдеться у повідомленні.

Захоплення заручників тривало кілька годин. Місцеваполіція працює у посиленому режимі. Про мотиви дій злочинця поки що нічого не повідомляється. Відомо, що це 20-річний чоловік, якого раніше вже звинувачували в низці кримінальних злочинів, зокрема злочинів із застосуванням насильства. Слідчі органи наразі з'ясовують, чи не була одна із жінок, які перебували серед 11 заручників, спільницею загарбника.

За словами офіційного представника поліції, наразі загрози для населення немає. Попри це, поліція закликала людей уникати зони операції та дотримуватися вказівок правоохоронців. Для мешканців навколишніх будинків, які не можуть зараз потрапити до своїх квартир, відкрито найближчу школу.

Місце злочину розташоване на одній із головних вулиць Карлсруе. Найближча територія була оточена поліцейськими. На вулицях напоготові стояли численні машини швидкої допомоги та поліції.