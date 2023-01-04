  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Активіст групи "Останнє покоління"
Активіст групи "Останнє покоління" (ілюстративне архівне фото)Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Поліція завадила черговій акції екоактивістів у Берліні

Анастасія Шепелева
43 хв. тому

Берлінська поліція зупинила кліматичних активістів групи "Останнє покоління", які збиралися розтрощити асфальт біля міністерства транспорту Німеччини.

https://p.dw.com/p/4LjET

Німецька поліція завадила в середу, 4 січня, кліматичним активістам групи "Останнє покоління" (Letzte Generation) провести акцію біля міністерства транспорту в Берліні. Вони збиралися трощити асфальт на знак протесту проти асфальтування планети, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa.

В акції брали участь троє членів групи, поліція зупинила їх під час підключення пневматичних дрилів до джерел живлення.

"Щоденна рутина веде нас прямо в кліматичне пекло по свіжопокладених і заасфальтованих дорогах. Ми не можемо цього допустити", - йдеться у заяві групи в Twitter. Там також говориться, що учасники групи і далі "руйнуватимуть повсякденне життя", щоб перенести опір в усі сфери суспільства.

Скандальні акції екоактивістів

Активісти з групи "Останнє покоління" відомі скандальними акціями. Зокрема, напередодні Різдва вони зрізали верхівку ялинки в центрі Берліна.

Напередодні активісти проникли на летовища аеропортів Берліна й Мюнхена, де на трохи паралізували повітряне сполучення. 

У листопаді вони висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль, розмальований американським художником Енді Ворголом, який виставляється у культурному центрі в Мілані. Тоді ж активісти облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американського художника Чарльза Рея, яка стоїть перед музеєм сучасного мистецтва в Парижі. У жовтні в німецькому Потсдамі екоактивісти облили картину Клода Моне густою жовтою рідиною, а шедевр Ван Гога за 86 мільйонів євро - супом.

У 2021 році семеро активістів "Останнього покоління" оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з кандидатами в канцлери Німеччини. Акція тривала 27 днів. Наприкінці осені 2021 року тоді ще кандидат у канцлери Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрівся з активістами та обговорив з ними глобальне потепління і кліматичну політику.

Читайте також: У Німеччині поліція провела обшуки в екоактивістів

Чотирирічна екоактивістка чистить пляжі Ріо (12.08.2021)

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Радбез ООН

Київ готує кампанію з адвокації виключення Росії з ООН

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

медична маска

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Здоров'я21 год. тому
Північна Салтівка - внаслідок російських обстрілів у цьому районі Харкова пошкоджені практично всі житлові будівлі

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Шпаківні. Як живе Північна Салтівка

Суспільство24 год. тому
Інші часи: президенти Джордж Буш-старший і Борис Єльцин після підписання договору СНО-2

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Політика3 січня 2023 р.
external

Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Конфлікти3 січня 2023 р.12:52 хв.
external

Як польові медики рятують бійців ЗСУ на Донеччині

Як польові медики рятують бійців ЗСУ на Донеччині

Конфлікти3 січня 2023 р.02:20 хв.
Ідентичну кольорову гаму мають прапори Швеції, ЄС та України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Політика3 січня 2023 р.
На головну сторінку