Поліція завадила черговій акції екоактивістів у Берліні

Німецька поліція завадила в середу, 4 січня, кліматичним активістам групи "Останнє покоління" (Letzte Generation) провести акцію біля міністерства транспорту в Берліні. Вони збиралися трощити асфальт на знак протесту проти асфальтування планети, повідомляє німецька інформаційна агенція dpa.

В акції брали участь троє членів групи, поліція зупинила їх під час підключення пневматичних дрилів до джерел живлення.

"Щоденна рутина веде нас прямо в кліматичне пекло по свіжопокладених і заасфальтованих дорогах. Ми не можемо цього допустити", - йдеться у заяві групи в Twitter. Там також говориться, що учасники групи і далі "руйнуватимуть повсякденне життя", щоб перенести опір в усі сфери суспільства.

Скандальні акції екоактивістів

Активісти з групи "Останнє покоління" відомі скандальними акціями. Зокрема, напередодні Різдва вони зрізали верхівку ялинки в центрі Берліна.

Напередодні активісти проникли на летовища аеропортів Берліна й Мюнхена, де на трохи паралізували повітряне сполучення.

У листопаді вони висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль, розмальований американським художником Енді Ворголом, який виставляється у культурному центрі в Мілані. Тоді ж активісти облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американського художника Чарльза Рея, яка стоїть перед музеєм сучасного мистецтва в Парижі. У жовтні в німецькому Потсдамі екоактивісти облили картину Клода Моне густою жовтою рідиною, а шедевр Ван Гога за 86 мільйонів євро - супом.

У 2021 році семеро активістів "Останнього покоління" оголосили голодування, вимагаючи зустрічі з кандидатами в канцлери Німеччини. Акція тривала 27 днів. Наприкінці осені 2021 року тоді ще кандидат у канцлери Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрівся з активістами та обговорив з ними глобальне потепління і кліматичну політику.

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