Поліція відкрила кримінальне провадження щодо Арестовича

Олексія Арестовича підозрюють у неправдивому повідомленні про злочин. Раніше він звинуватив нардепку Наталію Піпу в "розпалюванні національної ворожнечі та ненависті за мовними ознаками".

Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження щодо колишнього позаштатного радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича. Як повідомляється у четвер, 16 листопада, на сайті Національної поліції України , провадження відкрито за частиною першою статті 383 Кримінального кодексу - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

"До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань (ДБР) про вчинення злочину народною депутаткою", - йдеться у повідомленні.

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Поліція не називає прізвище фігуранта, але низка українських ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що йдеться саме про Арестовича. Окрім того, про те, що щодо нього було відкрите провадження, повідомила і народна депутатка від фракції "Голосу" Наталія Піпа.

Конфлікт через російськомовну пісню

Як повідомляла у жовтні Піпа, заяву у поліцію щодо Арестовича подала група з 29 народних депутатів, серед яких і сама нардепка. Це сталося після того, як Арестович звинуватив Піпу у діях, спрямованих на "розпалювання національної ворожнечі та ненависті за мовними ознаками", і заявив , що через суд зобов'язав Державне бюро розслідувань порушити справу щодо неї.

Таким чином колишній позаштатний радник керівника ОПУ підтримав 17-річного вуличного музиканта з Одеси, у якого виник конфлік із Піпою. На одній з львівських вулиць юнак виконував під гітару пісні радянського музиканта Віктора Цоя. Піпа зробила йому зауваження. Підлітку довелося записати відео з вибаченнями, оскільки він вилаявся на адресу нардепки, захищаючи своє право виконувати музику, яка йому до душі. Згодом суд у Львові визнав хлопця винним у дрібному хуліганстві та зробив йому попередження.

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Нагадаємо, раніше щодо Арестовича відкрили справу через сексистські висловлювань про жінок. Заяву на нього подала народна депутатка від фракції "Голосу" Інна Совсун.