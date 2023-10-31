Поліція в Парижі поранила жінку в хіджабі

На станції метро жінка у хіджабі вигукувала "Аллах Акбар", агресивно поводилася і загрожувала самопідривом. Поліція відкрила по ній вогонь.

На одній із станцій метро в Парижі поліція відкрила вогонь по жінці у хіджабі через її загрозливу поведінку, повідомляє у вівторок, 31 жовтня, французька телерадіомовна компанія BFM TV. За даними ЗМІ, пасажири приміського потяга викликали телефоном поліцію, оскільки в одному з вагонів пасажирка в хіджабі поводилася агресивно і неодноразово вигукувала "Аллах Акбар".

Поліція оточила станцію метро Bibliothèque François Mitterrand, евакуювавши пасажирів. Правопорушниці, що залишалася на станції, запропонували здатися, але вона відмовилася виконувати вимоги поліції і погрожувала підірвати себе.

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Поліція підозрює "терористичні" мотиви

У відповідь один із поліцейських, побоюючись погрози скоєння теракту, вистрілив у жінку, поранивши її в живіт. На місце події були викликані парамедики, які надали пораненій першу допомогу, після чого її доправили до найближчої лікарні. Вибухівки при ній не виявилося. Канал BFM TV з посиланням на джерела в поліції повідомив, що поведінка цієї особи наводить на думку про ісламістські, "терористичні" мотиви.

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Стосовно зловмисниці розпочато розслідування за фактом "загрози вбивством та залякування". Поліцейський наглядовий орган, який відповідає за проведення внутрішніх розслідувань, розпочав перевірку у зв'язку із застосуванням табельної вогнепальної зброї службовцям поліції.

Раніше у Франції після нападу ісламіста на школу в Аррасі, внаслідок якого було вбито вчителя, а ще двоє працівників отримали поранення, запровадили найвищий із трьох рівнів терористичної загрози, заходи безпеки були значно посилені.