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Поліція: У Грозі на Харківщині ідентифікували 48 загиблих

Олена Перепадя
7 жовтня 2023 р.

Українські правоохоронці ідентифікували 48 із 52 загиблих внаслідок удару російської ракети в селі Гроза на Харківщині. Криміналісти працюють з десятками фрагментів тіл.

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Внаслідок удару Росії по Грозі загинули 52 людини
Внаслідок удару Росії по Грозі загинули 52 людиниФото: REUTERS

Криміналісти і слідчі працюють з десятками фрагментів тіл для ідентифікації загиблих у селі Гроза Куп'янського району Харківщини. Правоохоронці ідентифікували уже 48 із 52 загиблих внаслідок удару російської ракети, повідомив у суботу, 7 жовтня, заступник начальника головного управління Національної поліції України в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

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"Ідентифікували вже 48 загиблих із села Гроза. Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів. Ще 79 зразків із невпізнаних тіл і фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс АNDE. Російська ракета розірвала людей так, що у криміналістів і слідчих десятки таких фрагментів - ретельно працюють із кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

5 жовтня, близько 13:25, російська армія завдала ракетного удару по кафе-магазину в Грозі, де саме відбувалися поминки з нагоди перепоховання українського військового, уродженця цього села. За попередніми висновками, по закладу вдарили з ракетного комплексу "Іскандер".

Унаслідок удару 52 людини загинули, шестеро - зазнали поранень. Троє вважаються зниклими безвісти.

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