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Рятувальники на місці російського удару в Києві (архівне фото)Фото: Oleksii Chumachenko/ZUMA/IMAGO
КонфліктиУкраїна

В Україні розслідують 50 тисяч справ про злочини солдатів РФ

Віолетта Чайковська | Олена Перепадя
8 хв. тому

З початку повномаштабної війни поліція відкрила майже 50 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів російськими солдатами та їхніми пособниками. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини середи, 21 грудня.

++07:30++

Поліція розслідує 50 тисяч справ про злочини солдатів РФ в Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України слідчі Національної поліції відкрили майже 50 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів російськими солдатами та їхніми пособниками.

Найбільше справ - понад 38 тисяч - стосуються порушення законів та звичаїв війни. Більше дев'яти тисяч проваджень відкриті щодо посягання не територіальну цілісність України, більше двох тисяч - щодо колабораційної діяльності. 103 провадження відкриті за статтею Кримінального кодексу про державну зраду, 37 - диверсію.

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