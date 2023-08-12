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Поліція Кракова розслідує появу реклами ПВК "Вагнер"

Дар'я Нинько
39 хв. тому

Днями у різних частинах Кракова виявили наклейки з закликом приєднатися до "Групи Вагнера" і QR-код, що веде на сайт ПВК. Тепер ці випадки розслідує поліція.

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Логотип "Групи Вагнера" (архівне фото)
Логотип "Групи Вагнера" (архівне фото)Фото: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance

Польська поліція вилучила виявлені в Кракові наклейки із закликом вступати до лав російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це повідомило в суботу, 12 серпня, агентство dpa із посиланням на місцеві правоохоронні органи.

За даними поліції, на стікерах формату А5, помічених жителями Кракова в різних частинах міста, зображено логотип "Групи Вагнера" з написом англійською мовою: "Ми тут. Приєднуйтесь до нас". Нижче надруковано QR-код, що веде на сайт ПВК.

"Ми не знаємо, чи є акція з наклейками жартом, чи за нею стоїть щось серйозніше", - повідомила речниця краківської поліції. Вона додала, що прокуратура поінформована про інцидент, поліція намагається встановити та розшукати причетних осіб.

Поліція склала два протоколи

Напередодні один з працівників Головного управління поліції у Кракові Бартломей Іздебські розповів місцевому виданню Gazeta Krakowska, що поліція склала два протоколи за фактом поширення наклейок з рекламою ПВК "Вагнер". "Ми збираємо заяви, фотографуємо стікери і вестимемо аналіз. На даний момент важко сказати щось ще, тому що це лише перший день", - пояснив він.

Фото однієї з вербувальних наклейок 10 серпня опублікував на своїй сторінці у Facebook член міської ради Кракова Лукаш Вантух. Він зазначив, що такі наклейки бачили і в інших містах Польщі.

У Польщі вербування в іноземні армії та найманські групи, а також служба в таких організаціях заборонені законом, зазначає dpa. Порушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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У міноборони Польщі готуються до провокацій з боку "вагнерівців"

Раніше цього дня міністр оборони Польщі Матеуш Блащак заявив, що нітрохи не сумнівається в тому, що провокації на польському кордоні з білоруського боку повторюватимуться і посилюватимуться. За його словами, польські військові готові до різних сценаріїв розвитку подій і будуть адекватно реагувати на загрозу. Зокрема, на кордоні та у прикордонних районах Польща розмістить близько 10 тисяч військовослужбовців, чотири тисячі з яких безпосередньо підтримуватимуть польську Прикордонну службу, зазначив він.

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Польща протягом останніх тижнів заявляє про загрозу провокацій на кордоні з боку найманців ПВК "Вагнер", що базуються в Білорусі. "Вагнерівці" в липні почали тренувати білоруську армію, у відповідь на що міністр оборони Польщі Блащак ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з Білоруссю.

Про плани посилення кордону з Білоруссю заявила і Литва. До аналогічних заходів вдався й уряд Латвії.

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

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