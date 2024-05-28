Поліція ідентифікувала тіла 16 жертв удару по "Епіцентру"

Національна поліція України ідентифікувала тіла 16 з 17 жертв удару військ РФ по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Рятувальники розібрали 70 відсотків завалів, пошукові роботи тривають.

Національна поліція України ідентифікувала тіла 16 жертв удару керованими авіабомбами (КАБ), якого війська РФ завдали по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня.

"Наразі поліція ідентифікувала 16 тіл загиблих. Пошукові роботи тривають", - йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ України у Telegram у вівторок, 28 травня.

Серед ідентифікованих по аналізу ДНК - батько 8-річного Михайла, 38-річний Олександр, який працював у супермаркеті. Фото дитини, у якої відбирають бологічний матеріал для аналізу ДНК, днями облетіло ЗМІ.

"Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, розгорнутого біля знищеного супермаркету, 26 травня. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка, - розповіли в поліції. - Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК хлопчика".

Кулеба показав фото хлопчика на засідання Ради ЄС

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулебапід час онлайн-вситупу на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу також показав міністрам фото хлопчика. "На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару", - розповів тоді міністр європейським колегам, цитує пресслужба МЗС України.

Кулеба закликав партнерів збільшити та пришвидшити військову допомогу для України, зокрема постачання додаткових систем протиповітряної оборони (ППО), а також підтримати удари України по військових цілях на території Росії.

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові "Патріоти" та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", - зазначив очільник МЗС України.

Рятувальнитки розібрали 70 відсотків завалів

За останніми наявними даними - станом на вечір травня - жертвами удару військ РФ по "Епіцентру" у Харкові стали 17 людей, поідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Усього загинули 17 людей, постраждалих - 49. Очищено понад 9000 квадратних метрів території торговельного центру, це майже 70 відсотків площі будівлі. Аварійно-пошукові роботи тривають", - йдеться у повідомленні ДСНС.