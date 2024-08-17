Поліція Аргентини запобігла терористичній атаці проти євреїв

Федеральна поліція Аргентини заявила про ліквідацію "ісламської терористичної організації", яка планувала напад на єврейську громаду в Мендосі, заявив у п'ятницю, 16 серпня, речник міністерства безпеки, пише Reuters.

Антитерористичний підрозділ федеральної поліції Аргентини (PFA) повідомив, що заарештував сімох членів осередку, і що справа зараз передана до суду в Мендосі.

Розслідування почалося після погроз на адресу журналіста, який належав до єврейської громади Мендози. Поліція встановила підозрюваного, відповідального за погрози, що навело їх на слід до більшої організації. Слідчі знайшли їхню онлайн-мережу в месенджерах Telegram і WhatsApp, де вони планували атаку на єврейську громаду.

"Ця організація використовувала мережі для поширення повідомлень ненависті, планів атак і контенту від терористичних груп, таких як "Ісламська держава" і рухТалібан", - повідомила аргентинська міністерка безпеки Патрісія Буллріч.

В Аргентині проживає найбільша кількість єврейського населення у Латинській Америці. Напад на Аргентинський єврейський культурний центр у 1994 році призвів до загибелі 85 людей, що залишається найбільшим подібним інцидентом в історії південноамериканської країни. У 1992 році в результаті нападу на посольство Ізраїлю загинули 22 людини.