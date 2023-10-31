Погрожувала таборами: СБУ оголосила нові підозри Чичеріній

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російській співачці Юлії Чичеріній, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами.

Як повідомляє СБУ у вівторок, 31 жовтня, Чичеріна напередодні 2023 року опублікувала на власному Youtube-каналі відеозвернення, де закликала українських військових здаватися у полон російських окупантів. Крім того, як зазначають в СБУ, у своєму виступі вона погрожувала військовим Збройних сил України (ЗСУ) ув'язненням до російських концтаборів у Сибіру, що потім "підхопили" російські пропагандисти.

Після теракту в Оленівці, внаслідок якого загинули понад 50 українських військових, а ще понад 70 отримали поранення, Чичеріна приїхала до окупованого селища й дала там концерт, "під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників".

Їй повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, незаконному перетині державного кордону України, пропаганді війни та виправдуванні збройної агресії Росії.

Після зняття Чичеріною українського прапора з будівлі місцевої мерії Енергодара в березні 2022 року їй вже оголошували підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також нарузі над державними символами. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомлялося, вжовтні 2022 року Європейський Союз додав Чичеріну до санкційного списку через її підтримку розв'язаної Росією війни проти України.