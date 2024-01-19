  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Свобода пресиУкраїна

Погрози журналісту Ніколову: прокурори відкрили провадження

Олександр Куницький
19 січня 2024 р.

Справу відкрили за перешкоджання виконанню журналістом проєкту розслідувань "Наші гроші" Юрієм Ніколовим професійних обов'язків. До нього в квартиру намагалися вдертися з образами, вимагаючи "йти служити".

https://p.dw.com/p/4bTmC
Преса, ЗМІ, журналістика
14 січня в квартиру журналіста Юрія Ніколова намагалися вдертися невідоміФото: Christoph Hardt/Future Image/IMAGO

Київська міська прокуратура розпочала в п'ятницю, 19 січня, кримінальне провадження через погрози журналісту-розслідувачу проєкту "Наші гроші" Юрію Ніколову. 

Прокуратура у своєму повідомленні не називає прямо імені журналіста, але наведені факти вказують на Ніколова.

За даними слідства, група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, де живе журналіст, і "перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля його квартири, вчиняла протиправні дії". Особи причетних наразі встановлюють. 

Сам Ніколов раніше повідомив, що 14 січня до нього додому намагалися вдертися невідомі, вимагаючи "йти служити в армію", і обклеїли двері квартири папірцями з образами.

Досудове розслідування відкрили за ч. 2 ст. 171 Кримінального України - вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків чи переслідування в зв'язку з його професійною діяльністю. Вона передбачає штраф, арешт до пів року, або позбавлення волі до чотирьох років.

Ніколов спеціалізується на викритті корупційних схем. Одним з його гучних розслідувань стало викриття закупівель для Збройних сил України (ЗСУ) курячих яєць по 17 гривень за штуку.

Читайте також: Стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ відкрила провадження

Свобода слова - безсонні ночі для автократів, гарантовані DW

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Невідомі намагалися вдертися в квартиру журналіста Ніколова

www.facebook.com