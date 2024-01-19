Погрози журналісту Ніколову: прокурори відкрили провадження

Погрози журналісту Ніколову: прокурори відкрили провадження19 січня 2024 р.
Київська міська прокуратура розпочала в п'ятницю, 19 січня, кримінальне провадження через погрози журналісту-розслідувачу проєкту "Наші гроші" Юрію Ніколову.
Прокуратура у своєму повідомленні не називає прямо імені журналіста, але наведені факти вказують на Ніколова.
За даними слідства, група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, де живе журналіст, і "перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля його квартири, вчиняла протиправні дії". Особи причетних наразі встановлюють.
Сам Ніколов раніше повідомив, що 14 січня до нього додому намагалися вдертися невідомі, вимагаючи "йти служити в армію", і обклеїли двері квартири папірцями з образами.
Досудове розслідування відкрили за ч. 2 ст. 171 Кримінального України - вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків чи переслідування в зв'язку з його професійною діяльністю. Вона передбачає штраф, арешт до пів року, або позбавлення волі до чотирьох років.
Ніколов спеціалізується на викритті корупційних схем. Одним з його гучних розслідувань стало викриття закупівель для Збройних сил України (ЗСУ) курячих яєць по 17 гривень за штуку.
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