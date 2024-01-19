Погрози журналісту Ніколову: прокурори відкрили провадження

Справу відкрили за перешкоджання виконанню журналістом проєкту розслідувань "Наші гроші" Юрієм Ніколовим професійних обов'язків. До нього в квартиру намагалися вдертися з образами, вимагаючи "йти служити".

Київська міська прокуратура розпочала в п'ятницю, 19 січня, кримінальне провадження через погрози журналісту-розслідувачу проєкту "Наші гроші" Юрію Ніколову.

Прокуратура у своєму повідомленні не називає прямо імені журналіста, але наведені факти вказують на Ніколова.

За даними слідства, група осіб прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, де живе журналіст, і "перебуваючи на міжквартирному ходовому майданчику біля його квартири, вчиняла протиправні дії". Особи причетних наразі встановлюють.

Сам Ніколов раніше повідомив , що 14 січня до нього додому намагалися вдертися невідомі, вимагаючи "йти служити в армію", і обклеїли двері квартири папірцями з образами.

Досудове розслідування відкрили за ч. 2 ст. 171 Кримінального України - вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків чи переслідування в зв'язку з його професійною діяльністю. Вона передбачає штраф, арешт до пів року, або позбавлення волі до чотирьох років.

Ніколов спеціалізується на викритті корупційних схем. Одним з його гучних розслідувань стало викриття закупівель для Збройних сил України (ЗСУ) курячих яєць по 17 гривень за штуку.

Читайте також: Стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ відкрила провадження