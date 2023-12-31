Подружжя Зеленських привітало українців з Новим роком

Зеленські закликали українців до дій у 2024 році і побажали снаги усім, хто захищає "вільне й безпечне майбутнє усього світу".

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою звернулися до українців напередодні Нового 2024-го року.

"Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч. І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо. Не лише новорічне, а й цілорічне диво - це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві", - йдеться у дописі подружжя в соцмережах.

Зеленські закликали українців до дій: "Новий рік по-українськи - коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились".

Також у дописі подружжя побажало снаги усім, хто захищає "вільне й безпечне майбутнє усього світу".

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Зеленський нагородив майже 700 воїнів із передової

Напередодні 31 грудня Зеленський підписав у неділю укази про нагородження військовослужбовців.

"Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. П'ять Героїв України, і чотири з них - саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати", - сказав президент.

Усі нагороджені, сказав Зеленський, "проявили себе на передовій у бойових бригадах із захисту наших людей і всієї України".

Підсумкова ставка: Україна не відступила на жодному напрямку

30 грудня Володимир Зеленський провів підсумкове у 2023 році засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Учасники засідання визначили стратегію застосування сил оборони на прийдешній рік.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда", - підсумував президент.

Зеленський висловив упевненість, що 2024-й стане часом багатьох глобальних рішень і подякував союзникам України за допомогу.

"Боротимемося за наш вплив, за справедливість для України, і я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами з 24 лютого і будуть з нами у 24-му році", - заявляв президент.

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