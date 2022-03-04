Подоляк після переговорів з РФ: Конструкцію післявоєнного світу вибудує Зеленський

Переговори з РФ потрібні, втім, "війну закінчить сама Україна". Про це у п'ятницю, 4 березня заявив радник керівника Офісу президента України та член української делегації Михайло Подоляк в ексклюзивному коментарі DW у Львові.

"Переговори потрібні, ми будемо їх вести, доводити свою правоту, але війну закінчить сама Україна. Закінчить її, як вона має її закінчити - як країна, яка не буде здаватися. Переговори - лише додатковий логістичний інструмент, аби проговорити умови, на яких це все буде закінчено", - зазначив Подоляк. За його словами, Україна очікує як мінімум на компенсацію від Росії, адже "вони зламали нам всю інфраструктуру".

"Вони знищили нам країну з точки зору доріг, мостів. Це все наші претензії, які ми теж вносимо в порядок денний (переговорів. - Ред.) Це війна, за війну має платити той, хто її розпочав. Якщо ми доведемо своє право захистити цю країну, а ми це доведемо", - запевняє Подоляк.

Червоні лінії - свобода та територіальна цілісність

Він каже, що червоні лінії української делегації вже давно окреслив президент Зеленський - це свобода та територіальна цілісність України. "Не віддамо землю ні в якому вигляді, ні в якому розмірі, ні в якому напрямку. Він нам точно дає завдання, в рамках якого ми відпрацьовуємо переговорний процес. Абсолютно точно всю конструкція того, яким буде післявоєнний світ, вибудує пан Володимир Зеленський, і він буде дуже чудовий", - зазначив радник керівника ОП.

Від Німеччини, каже Подоляк, Україна очікує лише закриття неба. "Закрийте нам небо і після цього ми поговоримо трошки інакше зі всіма опонентами", - каже член української делегації на переговорах з РФ.

РФ порушує домовленість щодо гуманітарних коридорів

Напередодні 3 березня російська та українська сторони провели другий раунд переговорів, під час якого, як повідомив Подоляк, вдалося домовитися лише щодо організації гуманітарних коридорів з місць найзапекліших боїв. Втім, 4 березня мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з українською гуманітарною допомогою.

О 5 ранку 24 лютого Росія завдала кількох ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з різних боків. Наразі бої тривають на декількох напрямках. ООН повідомляє про понад тисячу загиблих і поранених серед мирного населення. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.