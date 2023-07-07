Подоляк: Росія на порозі великої громадянської війни

Радник Офісу президента прокоментував для DW заколот Пригожина, ситуацію на Запорізькій АЕС та майбутній саміт НАТО.

Однієї доби заколоту Євгена Пригожина було достатньо, щоб показати, що російська державна вертикаль прогнила, зазначив у четвер, 6 липня, у передачі DW "Новости Шоу" радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, цей заколот також "обнулив" репутацію як президента РФ Володимира Путіна, так і самого Євгена Пригожина та його приватної військової компанії "Вагнер".

"Ми побачили боягузливого президента, який одразу втік і сховався. Побачили абсолютну відсутність еліти (…) І ми побачили, що силових вертикалей немає: одна справа з одиночними пікетами чи з пані Мілашиною в Чечні воювати, а інша - протистояти 5,5 тисячі озброєних людей з бойовим досвідом (…) Росія, звичайно, напередодні великої внутрішньої громадянської війни", - сказав він в ефірі DW.

"Росія, відступаючи, залишає випалену землю"

Подоляк спростував закиди росіян щодо того, що Україна, нібито, готується влаштувати провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Імовірність того, що Україна буде готова підірвати власний об'єкт критичної інфраструктури, він назвав "нонсенсом".

Він також погодився з твердженням начальника головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова, що ймовірність підриву АЕС росіянами знижується.

"Недолуго продовжувати підготовку до теракту, якщо на тебе спрямовані софіти всього світу. Світ дав зрозуміти, що, на відміну від випадку з підривом Каховської дамби, підсумкові рішення будуть набагато жорсткішими", - попередив він Росію.

Кінець "меркелізації" політики щодо України

Радник Офісу президента оптимістично дивиться на майбутній саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі. Він зазначив, шо розуміє: Україна не стане членом Альянсу, поки йде війна, але розраховує почути на саміті "фундаментально правильне рішення" про те, що Україна увійде до НАТО за спрощеною схемою, як Фінляндія.

Подоляк розраховує, що на саміті будуть ухвалені кроки по трьох основних напрямах: пришвидшення постачань озброєнь Україні; поглиблення інтеграції до структур Альянсу, зокрема через утворення Ради "Україна-НАТО"; декларування того, що Україна стане невід'ємною частиною НАТО.

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Останнє рішення, за його словами, лише юридично закріпить фактичний стан речей - Україна вже воює за натовськими стандартами. Подоляк висловив сподівання, що з "меркелізацією" політики щодо України покінчено - так він назвав ситуацію, коли "двері в НАТО начебто відчинені, але насправді існує скляна перегородка, яка не дає зайти всередину".

При цьому Подоляк не дав чіткої відповіді на питання щодо того, чи відвідає саміт президент Володимир Зеленський.

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