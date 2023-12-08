Дарунок на Різдво: Австралія надасть Україні БТРи Bushmaster

До 25 грудня Україна отримає від Австралії нову партію БТР Bushmaster. Раніше ЗСУ вже передали 120 таких бронемашин.

Австралія передасть Україні партію бронетранспортерів Bushmaster до 25 грудня, повідомив посол цієї країни у Києві Брюс Едвардс.

"Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня! Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів" - написав він 7 грудня у соціальній мережі X.

Днями міністерство оборони України зазначило, що БТРи Bushmaster суттєво допомагають в обороні від повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, вони "зіграли вирішальну роль" в успішному контрнаступі на Харківщині у вересні 2022 року.

"Завдяки своїй стійкості до вибухів мін ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важливі маневреність і прохідність", - зазначило міністерство у своєму дописі в X.

У липні Австралія анонсувала передачу Україні 30 БТР Bushmaster. Тоді прем'єр-міністр країни Ентоні Албенізі зазначав, що, з урахуванням цієї партії, загальна кількість наданих Збройним силам України (ЗСУ) бронемашин становитиме 120 одиниць.