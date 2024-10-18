Подальше зниження мобілізаційного віку в Україні неминуче?

Якщо війна триватиме, то подальше зниження мобілізаційного віку буде необхідним, вважають експерти. Але перед цим, на їхню думку, потрібно навести лад з мобілізацією, що триває.

Останнім часом в Україні усе гучніше обговорюють зниження мобілізаційного віку. За таке рішення публічно виступають деякі військові та народні депутати, а також, як стверджують у Києві, це питання періодично порушують міжнародні партнери України.

Хоча "офіційного запиту немає", але з боку США питання зниження мобілізаційного віку порушувалось на зустрічах з демократами і республіканцями, заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. "Це питання було скоріше не ультиматумом, а спонуканням до дії. Вони аргументували тим, що в їхніх війнах основна складова - 18-25-річні", - сказав він в ефірі національного телемарафону. На брифінгу у п'ятницю, 18 жовтня, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що союзники піднімають це питання, бо прагнуть "зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25-ти".

Утім, як зазначив радник Офісу президента України Сергій Лещенко, президент Володимир Зеленський "не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку". DW поговорила з експертами щодо доцільності мобілізації до 25 років.

Мобілізація до ЗСУ з 25 років

Нині в Україні не мобілізовують чоловіків молодше 25 років - ані призовників (тих, хто не проходив строкову службу або підготовку на військовій кафедрі), ані військовозобов'язаних (тих, хто служив у війську або закінчив підготовку на військовій кафедрі). Хоча донедавна мобілізація військовозобов'язаних до 25 років усе таки мала місце. Це відбувалося внаслідок юридичної колізії, яка з'явилась після оновлення мобілізаційного законодавства навесні 2024 року, коли статус "обмежено придатний" скасували. Громадяни віком від 18-ти до 25 років, які мали цей статус і звільнялися від строкової служби у мирний час, але перебували на обліку військовозобов'язаних, підлягали мобілізації на загальних підставах під час воєнного стану. Зрештою 9 жовтня Верховна Рада остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років.

Ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку в українському парламенті нині немає. "Питання зовсім не обговорюються в комітеті. Зовсім не стоїть на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються у Верховній Раді України", - запевнив нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко 7 жовтня в ефірі "Громадського радіо". Однак, за його словами, є сигнали від Збройних сил України про те, що для кращого виконання бойових завдань потрібні люди з відповідною фізичною підготовкою.

Обґрунтування зниження мобілізаційного віку

Подібні сигнали від військових лунають і публічно. Так, командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", полковник Ігор Оболєнський вважає за необхідне знизити мобілізаційний вік до 21 року. "Молодь зайде і відчує на собі негатив цієї війни, створить професійну армію, і далі ми будемо знищувати противника набагато ефективніше", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді".

Своєю чергою комбат ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що участь у бойових діях повинні брати люди віком від 23 років, а всі повнолітні українці - і чоловіки, й жінки - мають бути військовозобов'язаними від 18 років. "Тому що це найменше, що може дати держава, підготовити свою націю, підготовити своє населення до можливої фізичної і силової протидії проти них", - сказав він "Укрінформу".

А от ветеран АТО, "кіборг" та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що призовний вік має стартувати вже з 20 років. "У нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. А я кажу, що якщо вони не хочуть зараз іти захищати нашу країну, значить, вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину. Зараз не про всіх кажу. Тому моя позиція така: хай не з 18, хай з 20 років ми маємо призивати, комплектувати та всі разом битися за нашу країну", - сказав він в ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів". Також про потребу мобілізації з 20 років заявляв ветеран АТО та очільник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Заклики до зниження мобілізаційного віку обґрунтовують тим, що чим молодший новобранець, тим більше завдань він може виконувати, зазначає керівник українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. "Стан його здоров'я і фізіологічні здатності дозволяють йому брати участь в бойових діях краще, ніж у віці 50 або 55 років. Наприклад, за класифікаціями в американській армії, до штурмових загонів не допускаються військові, старші 40 років. Вони можуть виконувати інші завдання", - говорить він у розмові з DW. Мусієнко також звертає увагу на досвід минулих війн в інших країнах або Другої світової, коли на фронт активно залучали молодих людей.

Вплив мобілізації до 25 років на економіку

Утім, з економічної точки зору зниження мобілізаційного віку матиме як довгостроковий, так і короткостроковий негативний вплив, зауважив DW експерт з питань економіки, фінансів і податків Мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський. "Якщо призиватимуться молоді хлопці, багато з батьків будуть залишати своїх дітей за кордоном до завершення війни. Тобто буде скорочення нашого потенціалу всередині країни. Зараз вони повертаються і розуміють, що до певного віку їх мобілізувати не будуть", - каже він.

Крім того, призов молоді до 25 років, за словами експерта, ще суттєвіше погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні. "А на підприємствах виникне дефіцит робочої сили. Зараз закривають деякі вакансії, залучаючи чоловіків до 25 років. Знизивши призовний вік, ці люди просто не будуть виходити на роботу. Це призведе до суттєвих втрат в економіці", - вважає Несходовський. Хоча мобілізація старших чоловіків також впливає на економіку, але молодь, на його думку, пріоритетніша. "Пік заробітних плат зазвичай припадає на 35-50 років. Але якщо молода людина поїде і лишиться за кордоном, то ми фактично втрачаємо покоління. А молодь все-таки пріоритетніша. Особливо якщо врахувати, що вона достатньо швидко вчиться і набирається досвіду, краще засвоює матеріал, ніж люди у віці", - переконаний економіст.

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Навести лад з чинною мобілізацією

Торік Верховна Рада України вже зменшила мобілізаційний вік з 27-ми до 25 років, нагадує Олександр Мусієнко. "Україна ухвалила це рішення, тому що попросили військові. Війна затягується, і маємо розуміти, що це потребує відповідних заходів реагування", - каже він. Подальший розвиток ситуації залежить від того, як партнери реагуватимуть на запропонований президентом "план перемоги", упевнений експерт. "Президент України Володимир Зеленський сказав, що у 2025 році ми можемо завершити війну, якщо наші партнери допоможуть реалізувати "план перемоги". Тоді не буде підстав говорити про зниження мобілізаційного віку. Якщо ж війна матиме тенденції до продовження, то, звичайно, мобілізаційний вік буде в будь-якому разі зменшено. Це буде ключовою необхідністю", - зазначає він.

Однак перед цим треба навести лад з мобілізацією, що триває, упевнений директор міжнародних програм київського "Центру армії, конверсії та роззброєння" Михайло Самусь. "Можна зараз зробити мобілізацію з 18 років. Хто, скажімо так, добросовісний, піде служити, а хто не добросовісний, знову заплатить 10 тисяч доларів, і ці люди будуть на диванах валятися в доларах. Це просто може призвести до бази корупції. Можливо, треба все ж таки довести до кінця наведення порядку у сфері мобілізації", - сказав він в ефірі Radio NV.