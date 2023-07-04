Побільшало жертв удару по Сумах: оголошено жалобу

Число жертв атаки дронів РФ по Сумах зросло до трьох, ще 21 людина отримала поранення. Влада міста оголосила жалобу за загиблими.

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59 хв. тому 59 хв. тому

Загальна кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів по центру Сум зросла до трьох осіб, ще 21 особа дістала поранення. Такі дані оприлюднив у вівторок, 4 липня, Сумський міський голова Олександр Лисенко. За словами мера, у місті у вівторок оголошено день жалоби.

"Сьогодні в Сумах - День жалоби. 3 загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 3 липня окупаційні сили РФ завдали удару дронами-камікадзе по середмістю Сум, що призвело до значних руйнувань. За даними Сумської обласної військової адміністрації, було зафіксовано чотири прильоти російських ударних безпілотників типу Shahed-136.

Внаслідок влучання пошкодження отримали два багатоквартирні житлові будинки та адміністративна будівля. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська вдарили по будівлі СБУ в цьому обласному центрі.