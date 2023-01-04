  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Кияни використовують метро як укриття
Кияни використовують метро як укриття (ілюстративнеф ото)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

По всій Україні повітряна тривога

Віолетта Чайковська | Анастасія Шепелева
37 хв. тому

Повітряна тривога оголошена на всій території України. У Білорусі злетіли два винищувачі. Новини дня.

https://p.dw.com/p/4LiDi

Війна Росії проти України - новини середи, 4 січня.

++11:04++

Україна збиває "Шахеди" значно дорожчими ракетами ППО - NYT

Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, пише американське видання The New York Times.

NYT: Україна збиває російські дрони іранського виробництва типу Shahed у тому числі з NASAMS (на фото), які коштують до 500 тисяч доларів.
NYT: Україна збиває російські дрони іранського виробництва типу Shahed у тому числі з NASAMS (на фото), які коштують до 500 тисяч доларів.Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує щонайменше в сім разів дорожче, ніж його запуск. "Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 тисяч доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 тисяч доларів за ракету С-300 радянських часів до 500 тисяч доларів за ракету для американського NASMS", - зазначає видання.

Попри високу вартість ракет протиповітряної оборони (ППО), витрати на збиття безпілотників потрібно розглядати в контексті, зазначається в статті. За словами експерта дослідницького інституту CNA Майкла Кофмана, збити безпілотник все ж коштує значно менше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Крім того, це зберігає людські життя, наголошує він.

++10:40++

По всій Україні повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена на всій території України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", між 10:30 та 10:40 у Білорусі злетіли два винищувачі.

++10:30++

Внаслідок обстрілів Росією території України 3 січня загинули троє цивільних: двоє на Херсонщині та один на Донеччині. 13 мирних громадян були поранені: по п'ять у Херсонській та Донецькій області, двоє - у Харківській, один - у Запорізькій, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на зведення голів обласних військових адміністрацій.

++10:20++

На Херсонщині через обстріли армією РФ 3 січня загинули двоє людей, п'ятеро жителів отримали поранення різного ступеню тяжкості. Російські солдати обстрілювали територію області 73 рази за добу з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 11 разів, у тому числі житлові квартали міста. Снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++09:53++

На Харківщині внаслідок російських обстрілів 3 січня були поранені двоє цивільних. "У Куп'янському районі поранення зазнали чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:30++

Удар ЗСУ по Макіївці засвідчив непрофесійність росіян - британська розвідка 

У будівлі професійного технічного училища в окупованій Макіївці на Донеччині, де базувалися російські солдати, могли зберігатися боєприпаси, які здетонували під час удару Збройних сил України, спричинивши вторинні вибухи, вважають у британській військовій розвідці з огляду на масштаби пошкоджень. "Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні практики сприяють високому рівню втрат в Росії", - йдеться у щоденному зведенні міністерства оборони Великобританії. 

Розбір завалів у Макіївці
Розбір завалів у МакіївціФото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

За твердженням української сторони, в Макіївці загинули 400 та були поранені 300 російських військових. У міністерстві оборони РФ підтвердили загибель 89 солдатів.

Читайте також: Коментар: Макіївка - боягузлива брехня для Путіна

++09:02++

Окупаційна влада Севастополя заявила про збиття вночі в районі аеропорту "Бельбек" двох безпілотників

++08:37++

Внаслідок обстрілів російською армією території Донеччини 3 січня загинув цивільний у Кураховому. Ще п'ятеро людей дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:18++

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе сьогодні телефонні переговори з президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським, повідомив його речник в ефірі телеканалу NTV. 

Читайте також: Вперше за 100 років Палата представників США не обрала спікера

++07:55++

Ввечері 3 січня російські солдати атакували ракетами околиці Запоріжжя. "В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. За попередніми даними, одна людина поранена

++07:28++

Війська РФ завдали протягом минулої доби семи ракетних і 18 авіаційних ударів та здійснили понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українські військові відбили за добу атаки російської армії в районах двох населених пунктів Луганщини та восьми Донеччини. Авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупаційних військ та удар по позиції російського зенітно-ракетного комплекса, а ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, п'ять районів зосередження сил і техніки, склад боєприпасів і пункт управління безпілотниками. "Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ", - ідеться у зведенні.

++07:14++

Міноборони РФ визнало загибель ще 26 солдатів у Макіївці

Міністерство оборони РФ визнало загибель ще 26 російських солдатів у Макіївці на Донеччині внаслідок ракетного удару Збройних сил України по пункту їхнього базування. "Під час розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих наших товаришів збільшилася до 89. Серед загиблих - заступник командира полку підполковник Бачурін", - ідеться у Telegram міністерства, яке раніше підтвердило загибель 63 військових.

Україна ж стверджує, що в Макіївці загинули 400 і були поранені 300 російських військових. Міноборони РФ заявляє, що їх атакували в новорічну ніч у будівлі професійного технічного училища чотирма снарядами системи HIMARS.

Читайте також новини дня за 3 січня.

Як польові медики рятують бійців ЗСУ на Донеччині

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Кияни використовують метро як укриття

По всій Україні повітряна тривога

Конфлікти37 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Конфлікти3 січня 2023 р.12:52 хв.
медична маска

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Пандемія закінчилася? Що кажуть у Німеччині

Здоров'я17 год. тому
Інші часи: президенти Джордж Буш-старший і Борис Єльцин після підписання договору СНО-2

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Ядерне роззброєння США та РФ: договори і реальність

Політика22 год. тому
external

Як польові медики рятують бійців ЗСУ на Донеччині

Як польові медики рятують бійців ЗСУ на Донеччині

Конфлікти3 січня 2023 р.02:20 хв.
Ідентичну кольорову гаму мають прапори Швеції, ЄС та України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Головування Швеції у ЄС на тлі війни РФ проти України

Політика3 січня 2023 р.
Залишки спалених баків сміття та електросамокатів на вулицях Берліна

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

Закон і право2 січня 2023 р.
На головну сторінку