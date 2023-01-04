Повітряна тривога оголошена на всій території України. У Білорусі злетіли два винищувачі. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 4 січня.

++11:04++

Україна збиває "Шахеди" значно дорожчими ракетами ППО - NYT

Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, пише американське видання The New York Times.

NYT: Україна збиває російські дрони іранського виробництва типу Shahed у тому числі з NASAMS (на фото), які коштують до 500 тисяч доларів. Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує щонайменше в сім разів дорожче, ніж його запуск. "Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 тисяч доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 тисяч доларів за ракету С-300 радянських часів до 500 тисяч доларів за ракету для американського NASMS", - зазначає видання.

Попри високу вартість ракет протиповітряної оборони (ППО), витрати на збиття безпілотників потрібно розглядати в контексті, зазначається в статті. За словами експерта дослідницького інституту CNA Майкла Кофмана, збити безпілотник все ж коштує значно менше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Крім того, це зберігає людські життя, наголошує він.

++10:40++

По всій Україні повітряна тривога

Повітряна тривога оголошена на всій території України.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", між 10:30 та 10:40 у Білорусі злетіли два винищувачі.

++10:30++

Внаслідок обстрілів Росією території України 3 січня загинули троє цивільних: двоє на Херсонщині та один на Донеччині. 13 мирних громадян були поранені: по п'ять у Херсонській та Донецькій області, двоє - у Харківській, один - у Запорізькій, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на зведення голів обласних військових адміністрацій.

++10:20++

На Херсонщині через обстріли армією РФ 3 січня загинули двоє людей, п'ятеро жителів отримали поранення різного ступеню тяжкості. Російські солдати обстрілювали територію області 73 рази за добу з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 11 разів, у тому числі житлові квартали міста. Снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++09:53++

На Харківщині внаслідок російських обстрілів 3 січня були поранені двоє цивільних. "У Куп'янському районі поранення зазнали чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:30++

Удар ЗСУ по Макіївці засвідчив непрофесійність росіян - британська розвідка

У будівлі професійного технічного училища в окупованій Макіївці на Донеччині, де базувалися російські солдати, могли зберігатися боєприпаси, які здетонували під час удару Збройних сил України, спричинивши вторинні вибухи, вважають у британській військовій розвідці з огляду на масштаби пошкоджень. "Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів ще задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійні практики сприяють високому рівню втрат в Росії", - йдеться у щоденному зведенні міністерства оборони Великобританії.

Розбір завалів у Макіївці Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

За твердженням української сторони, в Макіївці загинули 400 та були поранені 300 російських військових. У міністерстві оборони РФ підтвердили загибель 89 солдатів.

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++09:02++

Окупаційна влада Севастополя заявила про збиття вночі в районі аеропорту "Бельбек" двох безпілотників.

++08:37++

Внаслідок обстрілів російською армією території Донеччини 3 січня загинув цивільний у Кураховому. Ще п'ятеро людей дістали поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:18++

Ердоган поговорить з Путіним і Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе сьогодні телефонні переговори з президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським, повідомив його речник в ефірі телеканалу NTV.

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++07:55++

Ввечері 3 січня російські солдати атакували ракетами околиці Запоріжжя. "В результаті прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. За попередніми даними, одна людина поранена.

++07:28++

Війська РФ завдали протягом минулої доби семи ракетних і 18 авіаційних ударів та здійснили понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, українські військові відбили за добу атаки російської армії в районах двох населених пунктів Луганщини та восьми Донеччини. Авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупаційних військ та удар по позиції російського зенітно-ракетного комплекса, а ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, п'ять районів зосередження сил і техніки, склад боєприпасів і пункт управління безпілотниками. "Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ", - ідеться у зведенні.

++07:14++

Міноборони РФ визнало загибель ще 26 солдатів у Макіївці

Міністерство оборони РФ визнало загибель ще 26 російських солдатів у Макіївці на Донеччині внаслідок ракетного удару Збройних сил України по пункту їхнього базування. "Під час розбору завалів залізобетонних конструкцій кількість загиблих наших товаришів збільшилася до 89. Серед загиблих - заступник командира полку підполковник Бачурін", - ідеться у Telegram міністерства, яке раніше підтвердило загибель 63 військових.

Україна ж стверджує, що в Макіївці загинули 400 і були поранені 300 російських військових. Міноборони РФ заявляє, що їх атакували в новорічну ніч у будівлі професійного технічного училища чотирма снарядами системи HIMARS.

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