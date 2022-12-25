Війна Росії проти України - новини неділі 25 грудня.

++10:15++

Російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки", - написав він у Telegram. За цими даними, минулої доби на Херсонщині загинуло 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які проводили роботи з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.

++09:36++

По всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада закликала громадян пройти в укриття.

++09: 25++

Російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Вночі накрили з важкої артилерії сам Нікополь", - написав він у телеграм-каналі. За словами Резніченка, місцеві жителі не постраждали. Також він зазначив, що представники ДСНС обстежують уражені території, де з'ясовують наслідки атаки.

++08:42++

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України, повідомляє місцеве інформаційне агентство WAM. "Генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, постраждалих від кризи", - йдеться в повідомленні. Зокрема, як зазначається, Україні передадуть 2500 побутових генераторів потужністю від 3,5 до 8 кіловат.

++08:20++

На Донеччині внаслідок обстрілів, здійснених російськими військами, поранено 7 місцевих жителів, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 24 грудня росіяни поранили 7 мирних жителів Донбасу: 5 у Бахмуті, 1 у Максимільянівці та 1 у Предтечиному".

++08:01++

Під час розмінування на Херсонщині підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників ДСНС Житомирської області, повідомила пресслужба управління ДСНС у Житомирській області. "24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє наших побратимів: прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт; молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков, водій автотранспортного відділення. По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що всі троє служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України в Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених територій Херсонщини.

++07:42++

Внаслідок обстрілів російськими військами чотирьох громад Сумської області напередодні було пошкоджено лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. "87 ударів завдав ворог по прикордонню Сумщини", - написав він у Telegram.

++07:20++

Українські військові минулої доби, 24 грудня, відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар'їнка Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні у соцмережі Facebook.

За цими даними, українська авіація здійснила чотири удари по районах зосередження особового складу, а ракетні війська та артилеристи вразили чотири пункти управління, три райони зосередження живої сили військ РФ, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще "три важливі об'єкти".

Як зазначається у зведенні, армія РФ завдала п'ять ракетних і один авіаційний удар, а також здійснила понад 90 обстрілів з ракетних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона, внаслідок чого загинули мирні люди. Також російські війська протягом доби обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії низку населених пунктів в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Читайте також новини дня за 24 грудня.