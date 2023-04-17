  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
3D-модель коронавірусу
Фото: Mis/IMAGO
Здоров'яУкраїна

По всій Україні циркулює омікрон-варіант коронавірусу - ЦГЗ

Валерій Сааков
36 хв. тому

Омікрон-варіант коронавірусу діагностують у всіх областях України. Він легше переноситься, але передається швидше, зазначають у ЦГЗ.

https://p.dw.com/p/4QCyt

Варіант коронавірусу омікрон діагностують вже у пацієнтів по всій Україні. Про це повідомив у понеділок, 17 квітня, Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Референс-лабораторія діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ (...) цього тижня підтвердила циркуляцію варіанта Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 у всіх областях країни", - констатують у ЦГЗ.

Читайте також: На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

Також у центрі нагадали, що, приміром, минулого тижня омікрон-варіант коронавірусу SARS-CoV-2 було виявлено у пацієнтів по всій країні, крім Кіровоградської області, де його було виявлено у відібраному зразку стічної води.

Читайте також: В Україні виявили новий різновид штаму коронавірусу "Омікрон"

На тлі поширеності омікрона у ЦГЗ поінформували, що цей варіант коронавірусу клінічно переноситься пацієнтами легше, але він передається швидше. Крім того, у ЦГЗ закликали українців вакцинуватися від коронавірусу.

Понад п'ять мільйонів випадків заражень

Загалом з початку пандемії COVID-19 в Україні виявлено понад п'ять мільйонів випадків захворюваності коронавірусом, з яких летально закінчилися понад 108 тисяч, ще понад 4,88 мільйона випадків заражень завершилися одужанням пацієнтів, підрахували в ЦГЗ.

Нагадаємо, в січні поточного року в Україні виявили варіант омікрона під назвою "Кракен".

Фактчек: чому багато випадків інфікування у вакцинованих?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Під час військових навчань у Швеції у 2022 році

26 тисяч вояків: Швеція проводить навчання за участю НАТО

Політика2 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Бійці регулярної армії Судану поблизу бази "Сил швидкого реагування" у місті Порт-Судан, 16 квітня 2023 року

Хто проти кого у конфлікті в Судані і до чого тут Росія

Хто проти кого у конфлікті в Судані і до чого тут Росія

Політика3 год. тому
Президент РФ Путін (л) та прем'єр Угорщини Орбан

Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Політика3 год. тому
external

Німецькі протези для військових ЗСУ

Німецькі протези для військових ЗСУ

Здоров'я11 год. тому03:44 хв.
Святкування Великодня у Києво-Печерській лаврі

Як святкували Великдень в розколотій Лаврі: репортаж

Як святкували Великдень в розколотій Лаврі: репортаж

Релігія16 квітня 2023 р.
Розбомблена лікарня в Маріуполі

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Політика15 квітня 2023 р.
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС

Німеччина закриває АЕС

Політика15 квітня 2023 р.
На головну сторінку