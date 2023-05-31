У Німеччині пройшли обшуки у справі про фінансування ІД

У 10 німецьких землях провели обшуки на понад 100 об'єктах. Затримали сімох імовірних збирачів коштів для "Ісламської держави", майже всі з них - громадяни Німеччини.

4 год. тому 4 год. тому

4 год. тому 4 год. тому

У кількох федеральних землях Німеччини відбулися обшуки у справі про міжнародну мережу фінансування терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Поліцейські рейди вранці в середу, 31 травня, провели на понад 100 об'єктах у 10 німецьких землях. В операції брали участь понад тисяча правоохоронців.

У результаті затримали сімох людей: чотирьох жінок і трьох чоловіків. Майже всі вони є громадянами Німеччини.

Затримані, за даними прокуратури, виступали посередниками в передачі коштів ІД. "Збираючи пожертви та направляючи їх в ІД, вони відігравали центральну роль у мережі фінансування", - заявили в прокуратурі.

Протягом найближчих двох днів слідчий суддя ухвалить рішення щодо арешту затриманих.

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