У Німеччині пройшли обшуки у справі про фінансування ІД
У кількох федеральних землях Німеччини відбулися обшуки у справі про міжнародну мережу фінансування терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).
Поліцейські рейди вранці в середу, 31 травня, провели на понад 100 об'єктах у 10 німецьких землях. В операції брали участь понад тисяча правоохоронців.
У результаті затримали сімох людей: чотирьох жінок і трьох чоловіків. Майже всі вони є громадянами Німеччини.
Затримані, за даними прокуратури, виступали посередниками в передачі коштів ІД. "Збираючи пожертви та направляючи їх в ІД, вони відігравали центральну роль у мережі фінансування", - заявили в прокуратурі.
Протягом найближчих двох днів слідчий суддя ухвалить рішення щодо арешту затриманих.
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