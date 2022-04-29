Придністров'я можуть використати для агресії проти Молдови - ГУР МО

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за першу половину 29 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці, 29 квітня (час київський).

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У Головному управлінні розвідки міноборони (ГУР МО) України вважають, що Росія може використати територію Придністров'я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Молдови. Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що у регіоні зараз йде "серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації". Здійснені на території "ПМР" цього тижня терористичні акти були спрямовані на примушення керівництва невизнаної "республіки" погодитись на розширення присутності російських військ, вважають у ГУР МО. Також, за даними української військової розвідки, Росія використовує склади боєприпасів в Придністров'ї для контрабанди зброї.

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Унаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Маріуполі загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова, повідомляється у п'ятницю на Telegram-каналі Маріупольської міськради. Дівчина входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України з важкої атлетики, а торік на національному чемпіонаті виборола золоті нагороди. Разом із Аліною російські солдати вбили її матір. Наприкінці березня у Маріуполі російські снаряди забрали життя 11-річної української гімнастки Катерини Дяченко та усієї її сім'ї.

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Село Руська Лозова у Харківській області звільнено від російських окупаційних військ та повністю контролюється українською армією, повідомив у Telegram у п'ятницю командир окремого батальйону спеціального підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. За його словами, це село - стратегічно важливий населений пункт, розташований на автомобільній трасі Харків - Бєлгород. "Саме з цього передмістя за часів окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова", - додав командир спецпідрозділу.

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