Міжнародна електронна платіжна система PayPal повноцінно запрацювала в Україні, повідомив ввечері у четвер, 17 березня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"PayPal в Україні! Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз", - написав Федоров у своєму Telegram-каналі. Він подякував команді платіжного сервісу за те, що вона так швидко відреагувала на прохання розпочати роботу в Україні та підтримує таким чином українців під час війни. Він також подякував команді мінцифри, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу.

"Я радий повідомити, що ми запускаємо сервіс, який дозволить українським користувачам відправляти та отримувати p2p-платежі від друзів та сім'ї та пересилати кошти з їхніх гаманців PayPal на кредитні або дебетові картки. Ми вважаємо, що цей сервіс буде корисним для людей в Україні, щоб отримувати гроші від своїх друзів та родичів у всьому світі", - зазначається в листі глави PayPal Дена Шульмана, прикріпленого до посту Федорова.

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Крім того, PayPal тимчасово скасує плату за обслуговування для клієнтів, які надсилають кошти на українські рахунки PayPal або отримують кошти на українські рахунки PayPal. Сервіс також продовжує підтримувати гуманітарну допомогу Україні - клієнти платформи пожертвували понад 250 мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гуманітарну допомогу в Україні та підтримку біженців, з яких понад 6 мільйонів доларів було отримано завдяки глобальній кампанії з надання допомоги клієнтам PayPal.