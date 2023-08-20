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ПКС Росії перебувають під тиском через роботу ППО - розвідка

Олександр Куницький
10 хв. тому

Удари по території Росії, що почастішали останнім часом, спричиняють посилення тиску на командування ПКС РФ, стверджує британська розвідка.

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Невідомий дрон пошкодив будівлю "Експоцентру" біля "Москви-сіті", 18 серпня
Невідомий дрон пошкодив будівлю "Експоцентру" біля "Москви-сіті", 18 серпняФото: Shamil Zhumatov/REUTERS

Командування Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, ймовірно, перебуває під значним тиском, метою якого є покращення роботи протиповітряної оборони (ППО) над західною Росією. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці міністерства оборони Великобританії в X (раніше Twitter) у неділю, 20 серпня.

"Тиск, ймовірно, буде особливо чинитися на начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова. Головнокомандувач ПКС генералСергій Суровікін і досі відсутній, є підозри, що його затримали через причетність до заколоту "Групи Вагнера" в червні 2023 року", - зазначається у звіті.

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Розвідники зауважують, що останніми місяцями спектр загроз, які проникають на територію Росії, збільшився. У зведенні зазначається, що безпілотні літальні апарати регулярно атакують Москву, а також почастішали повідомлення про атаки території РФ ракетами SA-5 Gammon (С-200). "Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонни і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - повідомляє британська розвідка.

Водночас розвідники наголошують, що удари всередині території Росії є стратегічно важливими, оскільки президент РФ Володимир Путін майже напевно під час вторгнення в Україну очікував, що воно матиме незначний прямий вплив на росіян.

Нагадаємо, що у ніч з 19 на 20 серпня у російському місті Курськ дрон невідомого походження атакував залізничний вокзал. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що поранені п’ятеро людей. Окрім Курська, вночі також "було здійснено спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку", заявив мер міста Сергій Собянін.

Це вже не перша атака БПЛА на російську столицю. За останній місяць безпілотники тричі атакували діловий центр "Москва-сіті". Загалом від кінця травня дрони атакували Москву вже близько десятка разів. Одного разу три дрони влучили в житлові будинки. Жодного разу ніхто серйозно не постраждав.

Окрім того, РФ регулярно заявляє про те, що нібито перехоплює БПЛА, запущені з України, називаючи це "терористично атакою". Українська сторона подібні заяви зазвичай не коментує. Так, вчора 19 серпня міністерство оборони Росії повідомило про серію атак нібито українських безпілотників. Внаслідок цього у Новгородсьій області РФ на військовому аеродромі нібито було пошкоджено щонайменше однин літак. 

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