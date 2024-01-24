Північна Корея запустила кілька крилатих ракет - Сеул

Кілька крилатих ракет КНДР вилетіли в напрямку відкритого моря і впали між Корейським півостровом і Китаєм, кажуть у Сеулі. Тим часом аналітики підтвердили застосування Росією північнокорейської балістики проти України.

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у напрямку відкритого моря, вони впали у воду між Корейським півостровом і Китаєм, заявили вранці в середу, 24 січня, в генеральному штабі збройних сил Південної Кореї. Деталі події південнокорейські військові проаналізують разом з експертами з США.

На відміну від балістичних ракет, випробування яких Північною Кореєю підпадають під міжнародні санкції, запроваджені щодо її ядерної та ракетної програм, запуск крилатих ракет формально поза штрафними заходами. Попри це такі ракети також можуть нести ядерні боєголовки, нагадує агентство dpa.

Пхеньян активно випробовує різні носії ядерної зброї

Кількома днями раніше, 19 січня, Північна Корея повідомила про успішне випробування безпілотного підводного носія ядерної зброї "Хеїль-5-23" - підводного дрона, що може бути оснащений ядерною боєголовкою. Попри запевнення офіційного Пхеньяна в успішному завершенні випробувань, жодних традиційних для таких випадків фото- й відеодоказів влада КНДР не надала.

Незалежних підтверджень існування системи "Хеїль-5-23" і заявлених щодо неї тактико-технічних характеристик теж немає. За твердженням Пхеньяна, який торік уперше випробував безпілотні підводні системи, такі дрони здатні несподівано атакувати ворожі кораблі й важливі порти.

15 січня Північна Корея повідомила про успішне випробування твердопаливної ракети середньої дальності з гіперзвуковою маневровою керованою боєголовкою. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японському морі. У Токіо додали, що снаряд був випущений зі східного узбережжя і впав у море за межами виключної економічної зони Японії. Це стало першим ракетним випробуванням Північної Кореї в 2024 році.

У грудні минулого року Пхеньян після декількох випробувань запустив міжконтинентальну ракету, дальність польоту якої, за його даними, становила 1002,3 кілометра. У листопаді КНДР відправила в космос свій перший військовий розвідувальний супутник.

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Дослідники: РФ таки застосувала балістику з КНДР проти України

Минулого тижня міжнародна дослідницька організація Conflict Armament Research оприлюднила детальний звіт аналізу уламків балістичної ракети , якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року. За даними дослідників, аналіз уламків недвозначно вказує на те, що йдеться про північнокорейську балістичну ракету.

Виявлений у Харкові уламок балістичної ракети напрочуд схожий на північнокорейські зразки Фото: Kyodo/picture alliance

Крім притаманних лише північнокорейським ракетам типу KN-23/24 (північнокорейська назва цих систем "Хвасон-11А" та "Хвасон-11В". - Ред.) зовнішнім особливостям, на одному з уламків виявили корейський ієрогліф ㅈ.

Також на багатьох вузлах і агрегатах ракети видно мітки заводу-виробника "112". На думку аналітиків, таке маркування прямо вказує на "Завод 11 лютого", який згадувався північнокорейськими пропагандистами як місце виробництва ракетної техніки, та який відвідував особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

Передача такого виду озброєнь до РФ означає порушення резолюцій Ради Безпеки ООН щодо заборони військово-технічної співпраці з Північною Кореєю, наголосили дослідники в своєму звіті.

Нагадаємо, 11 січня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що Україна має перші докази використання Росією північнокорейських ракет. "Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", - розповів він.

Першим про застосування РФ з кінця грудня 2023 північнокорейської балістики повідомив Білий дім.

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