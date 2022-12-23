Північна Корея заперечує постачання "вагнерівцям" зброї

У КНДР заявили, що повідомлення про постачання Росії боєприпасів є "абсурдним фейком". Новини дня.

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11 хв. тому 11 хв. тому

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 23 грудня.

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У Північній Кореї заявили, що повідомлення про постачання Росії боєприпасів є "абсурдним фейком". У міністерстві закордонних справ КНДР додали, що Росія здатна "захистити себе без будь-якої військової підтримки", повідомляє місцеве офіційне інформаційне агентство KCNA.

Напередодні США повідомили, що Північна Корея поставила першу партію зброї російській приватній військовій компанії "Вагнер" для використання на війні РФ проти України.

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