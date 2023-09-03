Північна Корея симулювала "тактичний ядерний удар"
Північна Корея зімітувала "тактичний ядерний удар" двома крилатими ракетами великої дальності, оснащеними муляжами ядерних боєголовок. Як повідомило її державне інформаційне агентство в неділю, 3 вересня, пуски пройшли напередодні рано вранці й були покликані попередити "ворогів", що КНДР готова до ядерної війни.
Наприкінці серпня Північна Корея імітувала ядерні удари по Південній Кореї, а напередодні правитель КНДР Кім Чен Ин відвідав навчання військових, під час яких вони відпрацьовували "окупацію всієї території південної половини" Корейського півострова в разі війни.
Цього року Північна Корея провела рекордну кількість випробувань різних видів озброєнь. Водночас минулого тижня їй вдруге не вдалося вивести на орбіту розвідувальний супутник.
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