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ПолітикаПівнічна Корея

Північна Корея симулювала "тактичний ядерний удар"

Роман Губа
3 вересня 2023 р.

У Пхеньяні кажуть, що здійснили тренувальний запуск двох крилатих ракет великої дальності, оснащених муляжами ядерних боєголовок, щоб показати, що КНДР готова до ядерної війни.

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Південнокорейське ТБ показує запуск ракети у КНДР
Південнокорейське телебачення показує запуск ракет з ПхеньянаФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Північна Корея зімітувала "тактичний ядерний удар" двома крилатими ракетами великої дальності, оснащеними муляжами ядерних боєголовок. Як повідомило її державне інформаційне агентство в неділю, 3 вересня, пуски пройшли напередодні рано вранці й були покликані попередити "ворогів", що КНДР готова до ядерної війни.

Наприкінці серпня Північна Корея імітувала ядерні удари по Південній Кореї, а напередодні правитель КНДР Кім Чен Ин відвідав навчання військових, під час яких вони відпрацьовували "окупацію всієї території південної половини" Корейського півострова в разі війни.

Цього року Північна Корея провела рекордну кількість випробувань різних видів озброєнь. Водночас минулого тижня їй вдруге не вдалося вивести на орбіту розвідувальний супутник.

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