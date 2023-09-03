Північна Корея симулювала "тактичний ядерний удар"

У Пхеньяні кажуть, що здійснили тренувальний запуск двох крилатих ракет великої дальності, оснащених муляжами ядерних боєголовок, щоб показати, що КНДР готова до ядерної війни.

Північна Корея зімітувала "тактичний ядерний удар" двома крилатими ракетами великої дальності, оснащеними муляжами ядерних боєголовок. Як повідомило її державне інформаційне агентство в неділю, 3 вересня, пуски пройшли напередодні рано вранці й були покликані попередити "ворогів", що КНДР готова до ядерної війни.

Наприкінці серпня Північна Корея імітувала ядерні удари по Південній Кореї, а напередодні правитель КНДР Кім Чен Ин відвідав навчання військових, під час яких вони відпрацьовували "окупацію всієї території південної половини" Корейського півострова в разі війни.

Цього року Північна Корея провела рекордну кількість випробувань різних видів озброєнь. Водночас минулого тижня їй вдруге не вдалося вивести на орбіту розвідувальний супутник.

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