Північна Корея розмістила озброєння у демілітаризованій зоні

Після припинення дії міжкорейської військової угоди 2018 року Північна Корея відновлює зруйновані охоронні пости у демілітаризованій зоні, заявили у Сеулі.

Після часткового призупинення дії військової угоди між Південною та Північною Кореями влада КНДР розмістила війська та важкі озброєння у демілітаризованій зоні поблизу кордону двох країн. Про це у понеділок, 27 листопада, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на збройні сили країни. Пхеньян вочевидь намагається відновити охоронні пости, які були демонтовані після укладання міжкорейської військової угоди у 2018 році, зазначили представники ЗС Південної Кореї.

За їхніми даними, озброєні північнокорейські солдати з 24 листопада відновлювали кілька постів охорони, але очікується, що будуть відновлені всі з них, повідомив журналістам високопоставлений представник південнокорейської армії.

Тим часом у Пхеньяні заявили про продовження запусків супутників та "реалізацію своїх суверенних прав", передає Центральне телеграфне агентство Кореї із посиланням на МЗС.

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Сеул частково призупинив дію міжкорейської угоди 2018 року

22 листопада стало відомо, що Сеул частково призупинив дію частини міжкорейської угоди 2018 року про зниження військової напруженості. Рішення ухвалено у відповідь на запуск Північною Кореєю військового розвідувального супутника. Уряд Південної Кореї також вирішив відновити розвідку та спостереження на кордоні.

За день до того КНДР зробила третю спробу запуску військового розвідувального супутника, яка, за інформацією північнокорейських держЗМІ, завершилася успіхом. Повідомлялося, що супутник "Маліген-1" вдалося вивести на орбіту, за тим, що відбувається, стежив особисто лідер КНДР Кім Чен Ин. Країна також планує незабаром запустити ще кілька таких супутників, ішлось у повідомленнях.

У 2018 році обидві Кореї підірвали 10 з 11 охоронних постів у демілітаризованій зоні в рамках угоди про зниження напруженості та запобігання випадковим зіткненням.

Як повідомлялось, раніше Південна Корея та США засудили співпрацю Північної Кореї та Росії. Південна Корея, зокрема, заявляла, що Пхеньян надає Росії зброю в обмін на російські космічні технології, щоб вивести на орбіту військовий супутник-шпигун. Водночас Кремль заявляє, що немає "жодних доказів" постачання північнокорейської зброї до РФ.