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ПолітикаПівнічна Корея

Північна Корея повернула США солдата-втікача

Павло Мильников | Віолетта Чайковська
27 вересня 2023 р.

Американського рядового, який втік у Північну Корею, передали на території Китаю. Він уже перебуває під вартою в США.

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Американський військовослужбовець Тревіс Кінг
Американський військовослужбовець Тревіс КінгФото: Family Photo/AP Photo/picture alliance

Північна Корея вислала з країни військовослужбовця США, 23-річного рядового Тревіса Кінга після того як завершила розслідування щодо нього. Як написали в середу, 27 вересня, північнокорейські державні ЗМІ, американський солдат зізнався, що незаконно проникнув до країни, оскільки начебто "розчарувався у нерівноправному американському суспільстві".

Американські посадовці повідомили, що військового вже передали представникам США на території Китаю, пише Associated Press.

Міністерство оборони США 18 липня повідомило, що американський військовий, який базувався у Південній Кореї, навмисне перетнув демаркаційну лінію з Північною Кореєю. Його мотиви були невідомі.

Імовірно, його одразу ж затримали в Північній Кореї. Водночас на запити США щодо долі солдата там не відповідали.

Через місяць північнокорейські ЗМІ написали, що військовий нібито пояснив свій вчинок "нелюдським поводженням і расовою дискримінацією в армії США" та висловив бажання шукати притулку в Північній Кореї або третій країні.

Зараз Кінг уже перебуває під вартою в США, повідомляє Reuters із посиланням на американських високопосадовців. "Хоча подробиць про передачу все ще мало, позитивне вирішення справи заслуговує на увагу, враховуючи, наскільки рідкісною є дипломатична співпраця між США, Північною Кореєю та Китаєм", - зауважує агентство.

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