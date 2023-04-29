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Кім Йо Чжон
Кім Йо ЧжонФото: KCNA/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

КНДР погрожує через посилення співпраці Вашингтона та Сеула

Анастасія Шепелева
19 хв. тому

У Північній Кореї заявили про необхідність посилення потенціалу ядерних сил держави у відповідь на декларацію Вашингтона про підтримку Південної Кореї - зокрема, готовності захистити її ядерною зброєю.

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Північна Корея відреагувала на посилення американсько-південнокорейської військової співпраці новими ядерними погрозами та особистими образами на адресу президента США Джо Байдена. Про це пише агенція dpa у суботу, 29 квітня.

Як заявила сестра глави КНДР, високопоставлена чиновниця центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон, потенціал першого удару ядерних сил Пхеньяна має бути розширений.

"Ми ще раз переконалися у тому, що посилення ядерного стримування, особливо друга місія ядерного стримування, має бути доведена до подальшої досконалості", - цитує dpa Кім Йо.

Кім також розкритикувала так звану Вашингтонську декларацію про підтримку, оголошену 26 квітня під час державного візиту до США президента Південної Кореї Юн Сок Йола. За її словами, ця декларація відображає "найбільш ворожу і агресивну волю до дій" і призведе лише до загрози миру і безпеці в регіоні і світі, повідомляють державні ЗМІ.

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США можуть захистити Сеул атомними човнами

У декларації США запевнили Південну Корею, що будуть більш активно залучені до планування свого "розширеного стримування", що означає повний спектр військових можливостей для захисту Південної Кореї, зокрема ядерних. Вашингтон пообіцяв направити на Корейський півострів стратегічні системи озброєнь, включаючи атомні підводні човни, для протидії загрозі з боку КНДР. Водночас у Південній Кореї заявили, що віддані своєму статусу без'ядерної держави.

Коментуючи зростання напруженості у відносинах з Північною Кореєю, Байден заявив, що ядерна атака проти США або їхніх партнерів "призведе до кінця будь-якого режиму".

Кім у відповідь заявила, що це можна сприймати як "безглузде зауваження людини, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння". Водночас вона звинуватила Вашингтон і Сеул у проведенні ворожої політики, а Байдена особисто - у старечому маразмі і "загрозливій риториці, за яку він повинен бути готовий до занадто сильного шторму після неї".

Керівництво Північної Кореї в минулому неодноразово закидало Байдену, що він "скажений пес" після того, як той назвав північнокорейського правителя тираном.

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