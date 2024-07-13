Північна Корея обурилася декларацією саміту НАТО

Північна Корея обурилася декларацією саміту НАТО13 липня 2024 р.
Північна Корея "рішуче засудила та відкинула" декларацію саміту НАТО, що завершився 11 липня у Вашингтоні, і назвала документ йшлося про те, що Пхеньян експортує зброю в Росію, "незаконним". Про це повідомляє у суботу, 13 липня, північнокорейська державна агенція KCNA, цитуючи заяву речника міністерства закордонних справ країни.
На переконання північнокорейського МЗС, йдеться про "конфронтаційну програму, яка розпалює нову Холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі". "Зусилля США щодо розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення ситуації щодо міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь", - йдеться в заяві.
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Нагадаємо, у підсумковій декларації лідери НАТО, зокрема, засудили Північну Корею за "підживлення агресивної війни Росії проти України" шляхом "надання прямої військової підтримки" Москві.
Пхеньян неодноразово заперечував постачання зброї до Москви, але в червні лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали угоду, яка включає в себе зобов'язання прийти одне одному на військову допомогу в разі нападу.
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