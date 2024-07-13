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ПолітикаПівнічна Корея

Північна Корея обурилася декларацією саміту НАТО

Олена Перепадя
13 липня 2024 р.

Північна Корея "рішуче засудила" декларацію, в якій країни-члени НАТО констатували, що вона надає пряму військову підтримку РФ, сприяючи таким чином війні, яку Росія веде проти України.

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Лідери КНДР Кім Чен Ин (п) та Росії Володимир Путін під час зустрічі у червні 2024 року
Лідери КНДР Кім Чен Ин (п) та Росії Володимир Путін під час зустрічі у червні 2024 рокуФото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

Північна Корея "рішуче засудила та відкинула" декларацію саміту НАТО, що завершився 11 липня у Вашингтоні, і назвала документ йшлося про те, що Пхеньян експортує зброю в Росію, "незаконним". Про це повідомляє у суботу, 13 липня, північнокорейська державна агенція KCNA, цитуючи заяву речника міністерства закордонних справ країни.

На переконання північнокорейського МЗС, йдеться про "конфронтаційну програму, яка розпалює нову Холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі". "Зусилля США щодо розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення ситуації щодо міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, у підсумковій декларації лідери НАТО, зокрема, засудили Північну Корею за "підживлення агресивної війни Росії проти України" шляхом "надання прямої військової підтримки" Москві. 

Пхеньян неодноразово заперечував постачання зброї до Москви, але в червні лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали угоду, яка включає в себе зобов'язання прийти одне одному на військову допомогу в разі нападу.

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www.nato.int
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