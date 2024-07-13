Північна Корея обурилася декларацією саміту НАТО

Північна Корея "рішуче засудила" декларацію, в якій країни-члени НАТО констатували, що вона надає пряму військову підтримку РФ, сприяючи таким чином війні, яку Росія веде проти України.

Північна Корея "рішуче засудила та відкинула" декларацію саміту НАТО, що завершився 11 липня у Вашингтоні, і назвала документ йшлося про те, що Пхеньян експортує зброю в Росію, "незаконним". Про це повідомляє у суботу, 13 липня, північнокорейська державна агенція KCNA, цитуючи заяву речника міністерства закордонних справ країни.

На переконання північнокорейського МЗС, йдеться про "конфронтаційну програму, яка розпалює нову Холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі". "Зусилля США щодо розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення ситуації щодо міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, у підсумковій декларації лідери НАТО, зокрема, засудили Північну Корею за "підживлення агресивної війни Росії проти України" шляхом "надання прямої військової підтримки" Москві.

Пхеньян неодноразово заперечував постачання зброї до Москви, але в червні лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали угоду, яка включає в себе зобов'язання прийти одне одному на військову допомогу в разі нападу.

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