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КонфліктиПівденна Корея

Сеул запровадив санкції за військову співпрацю РФ з КНДР

Олег Соколенко
17 грудня 2024 р.

Південнокорейські санкції стосуються осіб і компаній, причетних до військової співпраці Росії з Північною Кореєю та фінансування ядерної і ракетної програм КНДР.

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Володимир Путін та Кім Чен Ин, Пхеньян, 19 червня 2024 року
Путін і Кім Чен ИнФото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

Південна Корея запровадила санкції проти 11 осіб і 15 організацій, причетних до військової співпраці Росії та Північної Кореї, фінансування північнокорейських ядерної та ракетної програм, а також до незаконної закупівлі КНДР підсанкційних товарів. Про це повідомило південнокорейське міністерство закордонних справ у вівторок, 17 грудня.

До списку потрапили генерали Корейської народної армії Кім Йон Бок і Сін Гим Чхоль, високопоставлений офіцер Лі Бон Чхун та інженер-ракетобудівник Лі Сон Чжин. Також санкції накладені на кількох бізнесменів та очолювані ними компанії - наприклад, на Романа Алара та його ТОВ "Парсек", що, як стверджується, постачає до Північної Кореї ключові ракетні матеріали та технології.

Загалом у санкційному списку - сім осіб і 13 організацій з РФ, у тому числі кілька банків. Для проведення фінансових чи валютних операцій з ними тепер буде потрібен дозвіл влади Південної Кореї.

Сеул координує запровадження санкцій з західними союзниками

Санкції запроваджуються у зв'язку з опублікованою 16 грудня спільною заявою міністрів закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великобританії та США, а також голови дипломатії Європейського Союзу. У ній "найрішучішим чином" засуджується розширення військової співпраці між Росією та КНДР, включаючи використання північнокорейських військ у війні РФ проти України.

Про нові санкції проти Росії та Північної Кореї 16 грудня також заявили США. Того ж дня було ЄС затвердив 15-й пакет санкцій проти РФ за її війну проти України. Під них потрапили, зокрема, двоє високопосадовців КНДР, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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