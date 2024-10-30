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Сеул відправить групу для моніторингу військ КНДР в Україні

Анастасія Шепелева
30 жовтня 2024 р.

За оцінками Сеула і його союзників, щонайменше 11 тисяч північнокорейських солдатів були перекинуті в Росію, і більше трьох тисяч з них зараз дислокуються поблизу лінії фронту.

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Екран телевізора під час випуску новин про військових з КНДР
Північнокорейські військові (ілюстративне фото)Фото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Південна Корея має намір відправити групу в Україну для моніторингу та аналізу розгортання Росією північнокорейських військ. Про це у середу, 30 жовтня, повідомив журналістам на умовах анонімності посадовець офісу президента Південної Кореї.

За його словами, за оцінками Сеула і його союзників, щонайменше 11 тисяч північнокорейських солдатів були перекинуті в Росію, і більше трьох тисяч з них зараз дислокуються поблизу лінії фронту.

Водночас, за даними розвідки міністерства оборони Південної Кореї (DIA), "можливо" деякі північнокорейські військові були відправлені на поле бою в Україні. Проте управління ще не має чітких розвідувальних даних про такий крок, заявили члени парламенту, яких поінформували в DIA, пише Reuters.

За словами парламентаря Лі Сун Квена, північнокорейські офіцери присутні на передовій, але вони, ймовірно, входять до складу передового підрозділу, який відправили з партіями північнокорейської зброї для допомоги Росії у війні проти України. Він додав, що війська, які зараз готуються до розгортання на полі бою, можуть зазнати великих втрат, оскільки не підготовлені до війни з використанням безпілотників.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін не заперечував наявність північнокорейських військових на території РФ. Під час пресконференції на полях саміту БРІКС 24 жовтня заявив, що це справа Росії, як виконувати договір про стратегічне партнерство, підписаний ним і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у червні.

Раніше в міноборони США повідомили, що, за їхніми даними, чисельність військових, перекинути з КНДР в Росію, становить близько 10 тисяч людей. Деякі з цих солдатів уже перемістилися ближче до України, повідомила речниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Згодом у Пентагоні повідомили, що кілька тисяч військових з КНДР рухаються в напрямку Курської області РФ, невелика кількість - уже там. 

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