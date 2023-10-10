Південь України атакували 36 "шахедів": є влучання

Одеську, Миколаївську та Херсонську області атакували понад три десятки дронів. Поцілили у логістичну інфраструктуру.

У ніч на віторок, 10 жовтня, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Повітряні сили ЗСУ звітують про знищення 26 ворожих "шахедів".

Пуски безпілотників здійснювались із мису Чауда в тимчасового окупованому Криму. Збили їх у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

"Є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Люди не постраждали", - додали в Оперативному командуванні "Південь".

Зокрема, голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у небі над областю вночі було збито 23 "шахеди". Повітряні атаки, за його словами, тривали протягом трьох годин. "Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", - зазначив чиновник.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім своєю чергою повідомив про збиття над областю одного "шахеда". Він також поінформував, що за останню добу Миколаївська область зазнала артилерійських обстрілів - пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди у Куцурубській громаді.

Обстрілів зранку вівторка також зазнав Нікополь на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Сегрій Лисак. Подробиць атаки він не уточнив.

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Атаки на Херсонщину

Продовжує зазнавати щоденних обстрілів Херсонська область - за минулу добу РФ здійснила 79 обстрілів, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів області, будівлю бібліотеки у Херсоні, будинок культури у Бериславському районі. Чотири людини дістали поранення.