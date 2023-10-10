  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Південь України атакували 36 "шахедів": є влучання

Ольга Журавльова
10 жовтня 2023 р.

Одеську, Миколаївську та Херсонську області атакували понад три десятки дронів. Поцілили у логістичну інфраструктуру.

https://p.dw.com/p/4XKLV
Збиття дрона над Україною (архівне фото)
Збиття дрона над Україною (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP PHoto/picture alliance

У ніч на віторок, 10 жовтня, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 36 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Повітряні сили ЗСУ звітують про знищення 26 ворожих "шахедів".

Пуски безпілотників здійснювались із мису Чауда в тимчасового окупованому Криму. Збили їх у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

"Є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Люди не постраждали", - додали в Оперативному командуванні "Південь".

Зокрема, голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у небі над областю вночі було збито 23 "шахеди". Повітряні атаки, за його словами, тривали протягом трьох годин. "Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих, на щастя, немає", - зазначив чиновник.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім своєю чергою повідомив про збиття над областю одного "шахеда". Він також поінформував, що за останню добу Миколаївська область зазнала артилерійських обстрілів - пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди у Куцурубській громаді. 

Обстрілів зранку вівторка також зазнав Нікополь на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Сегрій Лисак. Подробиць атаки він не уточнив. 

Читайте також: Київ пропонує Заходу атакувати заводи дронів в РФ, Ірані та Сирії - ЗМІ

Атаки на Херсонщину

Продовжує зазнавати щоденних обстрілів Херсонська область - за минулу добу РФ здійснила 79 обстрілів, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів області, будівлю бібліотеки у Херсоні, будинок культури у Бериславському районі. Чотири людини дістали поранення.

Як підготуватися до падіння дронів у місті

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки удару Ізраїлю по Сектору Гази, 9 жовтня 2023 року, місто Джабалія

У Секторі Гази заблоковано 13 тисяч співробітників ООН

Конфлікти10 жовтня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Бійці ХАМАС моляться під час параду у Секторі Гази у 2019 році

ХАМАС: що це за радикальний рух і хто його підтримує

ХАМАС: що це за радикальний рух і хто його підтримує

Конфлікти9 жовтня 2023 р.
Зруйнований під час ракетного обстрілу 8 жовтня житловий будинок у Тель-Авіві

"Місто завмерло". Як змінився Тель-Авів після ракетних атак

"Місто завмерло". Як змінився Тель-Авів після ракетних атак

Суспільство9 жовтня 2023 р.
external

Історична мобілізація та обстріли: що відбувається в Ізраїлі

Історична мобілізація та обстріли: що відбувається в Ізраїлі

Конфлікти9 жовтня 2023 р.03:02 хв.
external

Ваучери від держави: як під час війни опанувати новий фах

Ваучери від держави: як під час війни опанувати новий фах

Суспільство9 жовтня 2023 р.09:17 хв.
Удари ізраїльських сил по цілях ХАМАСу у Газі

Війна в Ізраїлі: РБ ООН не змогла одностайно засудити ХАМАС

Війна в Ізраїлі: РБ ООН не змогла одностайно засудити ХАМАС

Конфлікти9 жовтня 2023 р.
Палаюча машина після ракетного удару по ізраїльському Ашкелону

"Чорний день": соцмережі Ізраїлю після атаки ХАМАСу

"Чорний день": соцмережі Ізраїлю після атаки ХАМАСу

Конфлікти8 жовтня 2023 р.
На головну сторінку