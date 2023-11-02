В Україні нейтралізували проросійську секту - CБУ

Угруповання, яке, за даними СБУ, під виглядом "місіонерства" діяло на користь спецслужб Росії, мало в Україні понад 20 осередків.

В Україні нейтралізували релігійну секту, що мала понад 20 осередків та пів мільйона підписників на You-Tube-каналі і займалася антиукраїнською діяльністю на користь Росії. Про це у четвер, 2 листопада, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

За інформацією СБУ, під виглядом "місіонерства" учасники релігійної секти "АллатРа" виправдовували збройну агресію РФ і публічно просували кремлівську ідею про створення "Союзу слов'янських народів" під керівництвом Москви.

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"Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні "представництва" в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки "АллатРа" масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля", - зазначається в повідомленні.

Секта мала власний You-Tube-канал, який налічував майже пів мільйона користувачів. Також організатори "АллатРа" запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, Telegram-каналів і сторінок у соцмережі "ТікТок", повідомляє СБУ. Зловмисники, зокрема, агітували за те, щоб російські окупанти завдавали масованих ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі українських міст.

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За даними слідства, лідери угруповання перебувають в одній із європейських країн і дистанційно керували злочинною організацією в Україні. Крім того, як інформують у СБУ, встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні "філії" на території РФ, Білорусі та ще кількох країн Європи, Центральної Азії та США.