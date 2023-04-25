Питання про авторські права на танк Leopard вирішать у суді

Компанія Krauss Maffei Wegmann має намір заборонити оборонному концерну Rheinmetall стверджувати, що йому належать права на танк Leopard до версії 2А4 включно.

Німецька компанія-виробник танків Krauss Maffei Wegmann (KMW) звернулася до суду з позовом до оборонного концерну Rheinmetall через суперечку про авторські права на танк Leopard. Мюнхенська компанія має намір заборонити відповідачеві стверджувати, що права на танки Leopard до версії 2А4 включно належать Rheinmetall. Про юридичну колізію у вівторок, 25 квітня, повідомляє агенція dpa.

Раніше очільник Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger) заявив газеті Neue Zürcher Zeitung про права концерну. "Ми побудували тисячу Leopard 2A4, ґрунтуючись на нашій інтелектуальній власності", - сказав він. У KMW з цим не погоджуються і назвали заяви Папперґера "неправдивими, такими, що вводять в оману і порушують її права".

Партнери та конкуренти

Щодо Leopard 2, то KMW і Rheinmetall є, з одного боку, партнерами, з іншого - конкурентами. Танк насправді був розроблений компанією Krauss-Maffei Wegmann, але Rheinmetall надає гармату, боєприпаси, систему управління вогнем та систему командування та управління.

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Попри інтерв'ю Папперґера, у Rheinmetall не заперечують заслуг KMW. "Leopard 2 від Krauss-Maffei Wegmann (KMW) є найпотужнішим основним бойовим танком у світі та водночас системою озброєння з найширшим міжнародним поширенням", - зазначається на сайті концерну .

Перші слухання у справі відбудуться 2 травня у Мюнхенському регіональному суді.