Пісторіус відповів на докір Кулеби про снаряди: Перебільшує

Міністр оборони Німеччини відкинув закид Дмитра Кулеби, що КНДР краще постачає Росії артилерійські боєприпаси, ніж союзники Україні. Про пропозицію британців щодо далекобійних ракет Taurus для ЗСУ Борис Пісторіус не чув.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) відкинув закид міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, що Північна Корея краще постачає артилерійські боєприпаси Росії, ніж західні партнери Україні.

"Це заяви Кулеби, як ми їх знаємо. Він схильний до поляризації та перебільшень. Це його право в ситуації, в якій перебуває його країна. Але північнокорейські поставки я бачу трохи в іншому світлі. Це може бути багато, але якість на суттєво іншому рівні", - сказав Пісторіус в інтерв'ю німецьому таблоїду Bild, опублікованому в четвер, 25 січня.

Міністр зауважив, що лише цього року були укладені "нові рамкові контракти на поставку понад 200 тисяч додаткових артилерійських боєприпасів". Критику на адресу Німеччини щодо поставок зброї він вважає несправедливою, особливо з огляду на інші європейські країни, "які заявляли багато, але постачали менше".

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Пісторіус про обмін Taurus на Storm Shadow

Пісторіус також скептично поставився до ідеї, згідно з якою Німеччина передасть Великобританії далекобійні крилаті ракети Taurus, а Збройні сили України (ЗСУ) взамін отримають британські Storm Shadow. При цьому він сказав: "Я нічого не знаю про цю пропозицію. Якби такі дискусії були, вони мали б визначити, чи це життєздатно чи ні".

Міністр не став коментувати повідомлення про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) нібито боїться, що ЗСУ викоритовуватимуть Taurus для ударів по території Росії. За його словами, розмови щодо подібних питань, "як правило, відбуваються в секретних кімнатах і не є предметом інтерв'ю". "Я нічого не знаю про погрози з боку (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна. Якщо чесно, вони б мене не особливо налякали, тому що він постійно погрожує", - додав Пісторіус.

Він натомість зауважив, що, на його думку, Taurus не можна порівнювати з продукцією інших країн, бо, наприклад, британські Storm Shadow ті "явно перевершують".

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