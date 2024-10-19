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ПолітикаУкраїна

Пісторіус і Умєров підписали угоду про посилення ППО України

Степан Смишляєв
19 жовтня 2024 р.

Угода передбачає внески підписантів у спільні проєкти для посилення ППО України, заявив Рустем Умєров. За його словами, відповідні домовленості також досягнуті з Бельгією, Норвегією, Нідерландами та Данією.

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Німецька САУ Gepard (ілюстративне фото)
Україна і Німеччина уклали угоду про посилення української ППОФото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

У межах саміту міністрів оборони країн Великої сімки (G7) в Італії в суботу, 19 жовтня, міністри оборони України та Німеччини Рустем Умєров та Борис Пісторіус (Boris Pistorius) підписали угоду щодо з посилення системи української протиповітряної оборони (ППО).

"Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України", - повідомив український урядовець у Facebook.

За словами Умєрова, "до проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія". Він не уточнив, коли були укладені відповідні домовленості з чотирма останніми країнами.

Італія обіцяє продовжувати допомогу Україні

Також в Неаполі Умеєров провів двосторонню зустріч з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, якому подякував за запрошення на саміт G7 і "теплий прийом".

"Від імені нашої держави висловив вдячність за постійну підтримку в боротьбі проти російської агресії", - зазначив український міністр.

За його словами, Крозетто, своєю чергою  "підтвердив незмінність курсу Італії на допомогу Україні в боротьбі за свободу та незалежність".

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